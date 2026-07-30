Fonte Nuova aderisce alla rottamazione-quinquies, sì dell’aula all’unanimità: “Una scelta che porta benefici a tutti”

Unanimità in consiglio comunale a Fonte Nuova per un provvedimento atteso da tanti cittadini. L’assise ha approvato l’adesione alla “Definizione Agevolata delle entrate comunali”, la cosiddetta Rottamazione-Quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Si tratta di una misura che apre una finestra importante per chi ha pendenze relative ai tributi comunali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi deciderà di aderire potrà regolarizzare la propria posizione versando esclusivamente il capitale dovuto, oltre alle spese di notifica e alle eventuali spese per procedure esecutive già avviate. Il vantaggio è però sostanziale. L’adesione, infatti, prevede lo stralcio totale di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, con la possibilità di estinguere il debito in un’unica soluzione o con una rateizzazione lunga e sostenibile fino a 9 anni, secondo le regole fissate a livello nazionale.

Una scelta che, come sottolineato in aula, produce un doppio beneficio. Da un lato offre ai contribuenti in difficoltà la possibilità concreta di mettersi in regola con condizioni decisamente più favorevoli, superando situazioni debitorie che spesso si trascinano da anni. Dall’altro, consente al Comune di recuperare risorse preziose, altrimenti di difficile esazione, da reinvestire immediatamente sul territorio in servizi, manutenzioni, decoro urbano e opere pubbliche a beneficio dell’intera comunità.

“È un provvedimento concreto che coniuga attenzione verso i cittadini e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche – è il commento del sindaco Umberto Falcioni sui suoi profili social –. Non è un condono, ma uno strumento di equità che permette di chiudere con il passato e guardare avanti”.

Per garantire la massima diffusione e fare in modo che nessuno perda questa opportunità, l’amministrazione comunale ha annunciato che coinvolgerà attivamente la rete dei professionisti sul territorio, quali commercialisti, CAF, consulenti del lavoro e centri servizi, che ogni giorno assistono famiglie e imprese. Per quanto riguarda le tempistiche e, per i carichi di competenza del Comune di Fonte Nuova, si informa, inoltre, che le domande di adesione potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 direttamente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it o tramite l’app dedicata. “Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, per trasformare un debito in una nuova partenza”, aggiungono dall’amministrazione comunale.