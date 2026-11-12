Anche il Vescovo Parmeggiani ai 90 anni delle Suore Salesiane a San Gregorio da Sassola

Il comune di San Gregorio da Sassola in festa, profonda e significativa, per i 90 anni di presenza, amore e servizio delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore. In questi giorni, ancora di più, la comunità si riconosce con profonda gratitudine in quelle suore che diffondono la luce del Vangelo, si dedicano all’amore verso i più piccoli e alla crescita dei giovani rendendo un servizio inestimabile all’intera comunità dell’attuale sindaco Giovanni Loreto Colagrossi.

Fitto il programma delle celebrazioni. Alle 17:30 di venerdì 13 novembre l’inaugurazione presso la Sala “Santa Cecilia” con il taglio del nastro della Mostra Storico-Fotografica realizzata in collaborazione con l’associazione culturale “Aefula” e a seguire la conferenza storica “Generazioni cresciute all’ombra del Sacro Cuore” a cura del giornalista Antonio Chilà (già capo redattore presso “L’Osservatore Romano”), tutto allietato dalla musica della “Saxula Brass Band”.

Si prosegue sabato 14 novembre con il Santo Rosario Itinerante alle 15:30, il Concerto Corale alle 18:00 presso la Chiesa Parrocchiale in collaborazione con l’associazione “Banda Musicale Città di San Gregorio da Sassola”, infine la Cena Conviviale con momento di festa presso la Sala “Santa Cecilia”.

Sua Eccellenza Monsignore Vescovo di Tivoli e Palestrina, Mauro Parmeggiani

Ultimo giorno domenica 15 novembre con il raduno in piazza Brancaccio alle 16:30; a seguire, alle ore 17:00, Solenne Celebrazione Eucaristica di Ringraziamento nella Chiesa Parrocchiale presieduta dal Vescovo di Tivoli e Palestrina, Sua Eccellenza Monsignore Mauro Parmeggiani.

“Educare è un’opera di cuore”, il pensiero di San Giovanni Bosco che ancora oggi rappresenta custode e guida spirituale delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore (presenti in questo territorio dal 1936, nda) e di chi crede in un mondo migliore.