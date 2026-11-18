Le elezioni si avvicinano sempre di più, i primi laboratori ed esperimenti politici cominciano a muoversi. Uno di questi, un nuovo progetto civico, è quello di tre ragazzi del territorio che hanno presentato Guidonia al Centro.

“L’obiettivo è creare un’alternativa vera e propria all’offerta politica attuale del nostro territorio, con una maggiore centralità dei giovani e una visione di città volta all’innovazione: è necessaria una nuova classe dirigente in sostituzione di figure presenti nella politica guidoniana da ormai troppo anni”. Così i promotori hanno descritto la propria iniziativa tramite il comunicato stampa con cui hanno annunciato la lista.

Federico Luciano, Daniele Bianchini e Gabriele De Vecchis hanno moderato l’evento organizzato sabato 14 novembre all’Ecofficina di Guidonia Montecelio, presentandosi come i rappresentanti di questa nuova lista civica. Al confronto ha partecipato anche Davide Vecchi, segretario regionale del Lazio di Ora! che appoggerà i tre ragazzi nel loro percorso.

Guidonia al Centro apre al dialogo con le altre forze politiche

Il progetto non limita il proprio percorso a un’iniziativa autonoma, bensì è aperto al dialogo con le altre realtà territoriali. “Il nostro obiettivo è creare un dialogo con tutte le forze moderate e realmente civiche del nostro territorio, per poter offrire una prospettiva futura basata su una coerenza politica e programmatica”.

L’apertura non è rimasta indifferente, infatti all’appello dello scorso sabato è seguita una risposta piuttosto importante da esponenti della politica locale. Tra i presenti vi erano i segretari di PD e Forza Italia, Daniele Bongi e Valerio Massini, accompagnati anche dai consiglieri Mario Lomuscio e Arianna Cacioni. Se poche settimane fa vi era stato un incontro informale tra i due (Leggi: Guidonia, “il patto della trattoria”? Forza Italia e Pd a tavola aprono il laboratorio politico per il 2027? – Dentro Magazine), stavolta la loro presenza spicca in un incontro pubblico, seppur in qualità di ascoltatori. Al tavolo del dibattito, invece, ha preso posto l’ex assessore e candidato sindaco nel 2022 Claudio Zarro.

Verso le elezioni del 2027

La politica di Guidonia Montecelio ha iniziato a muoversi, probabilmente anche in maniera precoce rispetto ai tempi delle prossime elezioni del 2027. La sensazione è che nessuno voglia trovarsi impreparato alla stagione elettorale, che si preannuncia molto lunga e ricca di interlocuzioni da definirsi “insolite”.

Per Guidonia al Centro, intanto, l’incontro di sabato rappresenta un primo passo pubblico. Ne seguiranno altri nei prossimi mesi. Resta da capire che spazio riusciranno a ritagliarsi nel dibattito, ma soprattutto se condivideranno il proprio programma con altre realtà politiche.