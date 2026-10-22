Guidonia, “il patto della trattoria”? Forza Italia e Pd a tavola aprono il laboratorio politico per il 2027?

Seduti l’uno di fronte all’altro, i volti protesi in avanti, l’espressione concentrata di chi sta pesando ogni singola parola. A separarli solo i bicchieri e i resti di un pranzo consumato nelle scorse ore in un noto ristorante di Guidonia Montecelio. A unirli, un fitto e serrato confronto che potrebbe ridisegnare i confini del centrodestra e del centrosinistra locale?.

Lo scatto, catturato da qualcuno e diventato rapidamente virale nelle chat della politica locale, ricorda da vicino la celebre immagine “rubata” tempo fa in una pasticceria torinese tra Luciano Moggi e Gian Piero Gasperini. Anche in quel caso, l’interrogativo che rimbalzava in Rete era lo stesso: “Ma che si stanno dicendo?”.

I protagonisti del pranzo sono Valerio Massini, segretario cittadino di Forza Italia, e Daniele Bongi, omologo del Partito democratico. La loro presenza allo stesso tavolo potrebbe essere molto più di una semplice rimpatriata tra amici. Il segnale tangibile che le grandi manovre per le elezioni comunali della primavera 2027 sono ufficialmente iniziate, e che Guidonia rischia di trasformarsi in un clamoroso laboratorio politico nazionale.

La grande frattura a destra

Per comprendere il peso di questo incontro bisogna fare un passo indietro e guardare alla recente e profonda spaccatura che ha investito localmente il partito azzurro. Lo strappo di Forza Italia ha rotto gli equilibri – Guidonia, Forza Italia spaccata sul Lombardo bis. Doppia linea e ultimatum al sindaco -. Massini ha infatti annunciato ufficialmente che gli azzurri non sosterranno la ricandidatura a sindaco di Mauro Lombardo, smarcandosi nettamente da Fratelli d’Italia, partito di maggioranza relativa del centrodestra e già perno della maggioranza nell’attuale consiliatura.

Una frattura netta, che il segretario forzista ha accompagnato con una dichiarazione programmatica precisa: la volontà di “costruire un’alternativa credibile insieme alle altre forze di opposizione all’attuale maggioranza”.

Il laboratorio Guidonia: FI e Pd insieme?

Ed è qui che si inserirebbe il Partito democratico. Se l’obiettivo di Forza Italia è federare le opposizioni per spodestare l’attuale asse di governo cittadino, il Pd guidato da Bongi potrebbe diventare un interlocutore privilegiato. La foto dimostra che la stagione del dialogo è informalmente avviata?.

Se le due compagini decidessero di correre insieme, senza nascondersi dietro lo scudo di vessilli di liste civiche locali, si tratterebbe di una novità assoluta per una città di quasi 100mila abitanti nella popolosa provincia romana. Un’alleanza strutturale tra Forza Italia e Pd alle amministrative rappresenterebbe, inoltre, un caso scuola. Un esperimento in grado di produrre forti riverberi anche a livelli sovracomunali, dove i due partiti siedono su sponde marcatamente opposte.

Il nodo delle segreterie regionali

Resta da capire se questo (all’apparenza) “patto della trattoria” riceverà il via libera e la benedizione dei vertici regionali. Da una parte Claudio Fazzone, coordinatore laziale di Forza Italia, dall’altra Daniele Leodori, segretario del Pd nel Lazio. Saranno loro a dover valutare se Guidonia può diventare una frontiera dove testare formule politiche inedite o se il peso delle coalizioni nazionali finirà per blindare i vecchi schemi. Nel frattempo, lo scatto è sul tavolo di tutti i coordinatori politici. A Guidonia la campagna elettorale per il 2027 è già cominciata.