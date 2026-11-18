C’è un angolo di Villanova che per decenni è rimasto senza un’identità sulla mappa, pur essendo il crocevia silenzioso di migliaia di passi, zaini in spalla e speranze domenicali. È lo slargo stretto tra via Umberto I e il campo sportivo, quella soglia invisibile dove la vita del paese lascia il passo al rettangolo verde. Da domenica 22 novembre, alle 10 del mattino, quello spazio avrà finalmente un nome e una memoria scolpita nella pietra: diventerà ufficialmente Largo Luigino Proietti.

La scelta dell’amministrazione comunale — maturata attraverso il parere favorevole della commissione Toponomastica, presieduta dal capogruppo di Fratelli d’Italia Adalberto Bertucci, e sancita dai passaggi formali in consiglio e in giunta — va ben oltre il semplice atto amministrativo. È il riconoscimento collettivo a un uomo che, settant’anni fa, seppe guardare oltre l’orizzonte di un territorio allora avaro di svaghi e prospettive.

Era il 1956. In un’Italia che provava a rialzarsi e in una comunità dove le occasioni di crescita per i più giovani si contavano sulle dita di una mano, Proietti intuì che un pallone poteva diventare molto più di un passatempo. Fu tra i promotori della prima realtà sportiva locale, trasformando un semplice terreno di gioco in un presidio sociale, una palestra di vita e un luogo di aggregazione capace di togliere i ragazzi dalla strada e unirli sotto gli stessi colori.

Un’eredità che non ha mai smesso di camminare. L’impianto sportivo — che già porta il nome di Attilio Ferraris e dello stesso Proietti — è oggi la casa dell’ASD Attilio Ferraris Villanova 1956, società che continua a portare il nome della comunità nei campionati provinciali e regionali. Attorno a quel campo gravitano ancora famiglie, atleti e cittadini, tenuti insieme da quello stesso spirito di appartenenza che il fondatore aveva saputo seminare in anni complessi.

In aula consiliare, il ricordo della sua figura è stato accompagnato dal riconoscimento della sua lungimiranza: la capacità di custodire i valori della comunità e consegnarli intatti a chi sarebbe venuto dopo. Domenica mattina, lo scoprimento della targa commemorativa chiuderà idealmente il cerchio, fissando nella toponomastica quotidiana il nome di chi, al calcio di Villanova, ha dato il primo, decisivo calcio d’inizio.