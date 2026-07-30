Monterotondo, Conferenza dei sindaci con i vertici della Asl Rm5: a settembre 2026 apre la Casa di Comunità

La sanità territoriale a Monterotondo cambia volto e accelera i tempi. È quanto emerso dalla Conferenza dei sindaci del Distretto della Asl Rm5, svoltasi in videoconferenza nei giorni scorsi alla presenza del direttore generale dell‘azienda sanitaria, la dott.ssa Silvia Cavalli e, tra gli altri, dei primi cittadini di Guidonia Montecelio e Monterotondo, rispettivamente Mauro Lombardo e Riccardo Varone.

Al centro dell’incontro, il punto su tutti gli investimenti finanziati con i fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Per quanto riguarda Monterotondo il dossier è considerato strategico, e prevede la realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità. I lavori nel cantiere, come documentano le immagini mostrate nel corso dell’incontro, marciano spediti. La facciata esterna è già stata completata, mentre è in forte accelerazione tutta la parte strutturale e la riqualificazione degli ambienti interni. La deadline fissata dal PNRR è tassativa: tutto dovrà essere ultimato e inaugurato entro settembre 2026.

Ma cosa troveranno i cittadini una volta finiti gli interventi di ristrutturazione, quali prestazioni sanitarie verranno erogate all’interno del nuovo presidio di Piazza Mentana, pieno centro della città eretina? La nuova struttura è stata pensata come un vero polo di prossimità e sono cinque annunciati. Un nuovo Punto Prelievi, con una capacità giornaliera molto superiore rispetto all’attuale servizio ospitato all’interno dell’ospedale SS. Gonfalone. La presenza della Guardia Medica sarà garantita anche il sabato per 12 ore e la domenica h24. Quello di Monterotondo sarà nn presidio infermieristico avanzato con figure specialistiche e ospiterà, inoltre, un poliambulatorio con specialità fondamentali come Cardiologia, Pneumologia e Diabetologia. Il PUA – Punto Unico di Accesso, lavorerà in stretta sinergia con i Servizi Sociali del Comune di Monterotondo.

Sul fronte dell’Ospedale di Comunità, invece, la novità più rilevante emersa durante l’incontro è l’implementazione di 20 posti letto aggiuntivi a media degenza infermieristica, a supporto diretto dell’attività del SS. Gonfalone. Un dettaglio non secondario, fa notare Varone sui suoi canali social, è che l’immobile sia di proprietà del Comune di Monterotondo, concesso in comodato d’uso gratuito per 20 anni alla Asl Rm5 proprio per ospitare questi servizi.

Ora si apre la seconda, delicata partita. Come sottolineato dal sindaco, l’attenzione si sposta sul capitale umano. “L’obiettivo è costruire un modello di sanità pubblica, territoriale e di qualità. Un modello che, però, dovrà ora superare l’esame più importante. Quello della Regione Lazio, chiamata a garantire assunzioni e sostenibilità nel tempo”, ha detto Varone.