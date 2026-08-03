Fonte Nuova, il Comune vuole altri spazi per la salute: via alla ricerca di locali per i nuovi ambulatori della Asl

Il Comune di Fonte Nuova lancia una manifestazione di interesse (avviso pubblico) per trovare locali di 200-250 metri quadri da locare per cinque anni. Nessun immobile pubblico è disponibile, così si guarda al mercato privato. Una iniziativa intrapresa – si legge nella determina dirigenziale che dà avvio alla procedura – per portare i servizi sanitari sempre più vicini ai cittadini.

Un indirizzo politico già arrivato dalla giunta del sindaco Umberto Falcioni con la deliberazione n.1202 del 28 luglio 2026, a cui ha fatto seguito la determina del settore Patrimonio. Un atto con il quale l’amministrazione comunale ha dato il via ufficiale alla procedura per individuare sul mercato immobiliare un stabile idoneo da acquisire in locazione passiva e da destinare ad ambulatori e servizi sanitari territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale. Una scelta obbligata, ma strategica. Come si legge negli atti, al momento all’interno del territorio comunale non risultano disponibili immobili di proprietà del Comune o di altri enti pubblici in grado di ospitare il servizio. Da qui la necessità di guardare fuori, coinvolgendo proprietari privati, agenzie e operatori del settore.

Cosa si cerca

Non un locale qualsiasi, il Comune cerca una struttura con una superficie utile compresa tra i 200 e i 250 metri quadrati – con possibilità di valutare anche metrature diverse se funzionalmente adeguate – da prendere in affitto per cinque anni. La parola d’ordine è funzionalità. La planimetria dovrà consentire una netta separazione tra le aree di accoglienza del pubblico, gli spazi dove si svolgeranno le visite e le prestazioni assistenziali e gli ambienti di servizio, garantendo privacy e decoro per gli utenti.

Ancora più stringenti i requisiti tecnici. L’immobile dovrà essere perfettamente a norma sotto il profilo urbanistico ed edilizio, dotato di autonomia funzionale, collegato a tutti i servizi essenziali e conforme alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Impianti a norma, illuminazione naturale, aerazione, idoneità igienico-sanitaria e, soprattutto, compatibilità con i rigidi standard nazionali e regionali previsti per le strutture sanitarie ambulatoriali. Insomma, un piccolo poliambulatorio a tutti gli effetti, potenzialmente idoneo a ottenere da subito le autorizzazioni sanitarie.

Avviso esplorativo, nessun vincolo

Per trovare il candidato giusto, l’ufficio Patrimonio ha predisposto un avviso pubblico con i relativi modelli di domanda e di offerta economica. L’avviso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sull’Albo Pretorio, ha però – e il Comune ci tiene a sottolinearlo – finalità esclusivamente esplorative. Non è una gara e non crea alcun vincolo per l’Ente. L’amministrazione si riserva infatti la facoltà di selezionare o meno le proposte arrivate, o di interrompere la procedura in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione o risarcimento. L’approvazione dell’avviso, inoltre, non comporta al momento alcun impegno di spesa. Scaduti i termini, toccherà agli uffici stilare l’elenco delle proposte pervenute e sottoporlo all’attenzione degli organi di governo per le valutazioni finali.