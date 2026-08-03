Guidonia, al via i contributi per i libri di testo 2026/2027: domande solo online entro il 30 settembre

Al via a Guidonia Montecelio la procedura per i contributi relativi alla fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027. L’Area VII Servizi Educativi e Cultura ha approvato con determina dirigenziale (la n.145 del 2 agosto) l’avviso pubblico che dà esecuzione alle linee guida della Regione Lazio. A darne notizia, l’amministrazione comunale e il sindaco Mauro Lombardo attraverso i canali social istituzionali.

Il provvedimento fa seguito alla determinazione regionale n. G10612 del 29 luglio 2026, con cui la Direzione Istruzione e Politiche per l’occupazione ha stabilito criteri e modalità uniformi per tutti i Comuni del Lazio a sostegno delle famiglie con figli iscritti agli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, statali o paritari.

Il Comune di Guidonia Montecelio, in attesa della quantificazione delle risorse che sarà comunicata successivamente dalla Regione Lazio, ha così avviato l’iter per garantire la massima diffusione dell’iniziativa e la raccolta delle istanze. Beneficiari sono esclusivamente gli alunni residenti sul territorio comunale. Il contributo non riguarda solo i libri di testo tradizionali, ma, come specificato nei moduli allegati, si estende anche a dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali e notebook.

Novità sul fronte delle modalità: la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale ECIVIS, all’indirizzo https://guidoniamontecelio.ecivis.it. Non saranno prese in considerazione domande inviate con mezzi diversi. A disposizione degli utenti due distinti formulari: uno per gli studenti minorenni, da compilare a cura del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, e uno per gli studenti maggiorenni, che possono procedere autonomamente, oltre all’informativa sul trattamento dei dati personali.

Tutte le domande ritenute ammissibili saranno poi inserite dal Comune, entro il termine perentorio del 30 settembre 2026 fissato dalla Regione Lazio, nel portale regionale SICED. Sarà solo a seguito di tale inserimento che la Regione erogherà il contributo sulla base del numero di richieste pervenute e comunicherà l’ammontare spettante a ciascuna amministrazione. Successivamente alla ripartizione regionale, il Comune procederà con specifici provvedimenti all’accertamento delle somme e alla liquidazione del contributo agli aventi diritto.

Responsabile del procedimento è l’istruttore amministrativo Patrizia Luzi, dell’ufficio Diritto allo Studio. L’avviso completo e la modulistica sono in corso di pubblicazione sul sito istituzionale della Città di Guidonia Montecelio.