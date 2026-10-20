Guidonia, maltempo: scatta l’allerta arancione. Attivato il Centro operativo comunale. Il sindaco: “Pronti a intervenire”

Ore di massima attenzione a Guidonia Montecelio per l’ondata di maltempo che sta per investire il territorio laziale. In seguito all’avviso emesso dal Centro funzionale regionale della Protezione civile, che ha sancito un’allerta meteo di livello arancione, il sindaco Mauro Lombardo ha firmato un’ordinanza straordinaria per attivare immediatamente il Centro operativo comunale (COC).

La struttura di crisi rimarrà operativa per tutta la notte e per l’intera giornata di domani. Il suo compito sarà quello di monitorare in tempo reale l’evoluzione della situazione e coordinare con tempestività tutti gli interventi di soccorso e messa in sicurezza che si renderanno necessari.

Attesi forti temporali e raffiche di vento

Il quadro meteorologico descritto dagli esperti regionali non lascia spazio a dubbi. A partire dalla tarda serata di oggi, martedì 20 ottobre 2026, e per le successive 18-24 ore, sono previste sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, che assumeranno frequentemente il carattere di rovescio o temporale. I fenomeni – si legge nel bollettino della Protezione civile – saranno accompagnati da «rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento». Un mix di fattori che innalza notevolmente il rischio idrogeologico sul territorio comunale.

Il piano d’emergenza e la corsa contro il tempo

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente. Le associazioni di volontariato di Protezione civile attive a Guidonia Montecelio sono già state allertate e stanno mobilitando uomini, idrovore e mezzi speciali per rispondere a eventuali allagamenti o cadute di alberi.

Parallelamente, si sta lavorando sul fronte della prevenzione urbana per garantire il corretto deflusso delle acque piovane ed evitare i temuti allagamenti stradali. La società Tekneko, che gestisce i servizi ambientali in città, ha messo a disposizione la propria flotta di mezzi. In queste ore diverse spazzatrici meccaniche sono impegnate in una vera e propria corsa contro il tempo per rimuovere i cumuli di foglie autunnali dalle strade, liberando griglie, tombini e caditoie prima che la fase acuta della perturbazione abbia inizio.

Le autorità locali raccomandano alla cittadinanza la massima prudenza nei propri spostamenti durante le prossime 24 ore, invitando a limitare le uscite non necessarie nelle ore di picco del maltempo.