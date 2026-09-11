Guidonia, via Roma: la palina Cotral torna al suo posto. Ripristinata la fermata di via dei Mandorli a Colle Fiorito

Tornerà al suo posto storico, all’angolo tra via Roma e via dei Mandorli, la fermata Cotral n. 11740 di Colle Fiorito. Lo ha annunciato l’assessore ai Trasporti Valentina Torresi, al termine di una interlocuzione diretta con Cotral. Nei prossimi giorni la palina verrà riposizionata nella sua collocazione originaria, in direzione centro.

Una decisione attesa dai pendolari, che nelle ultime settimane avevano animato il quartiere con segnalazioni, proteste sui gruppi di quartiere e richieste formali al Comune di Guidonia Montecelio per il ripristino della fermata.

Cosa era successo

Qualche settimana fa, nell’ambito di una riorganizzazione delle fermate sulla Tiburtina-Casilina interna, la fermata era stata spostata più avanti, in direzione Bivio di Guidonia. Un trasloco apparentemente di pochi metri, ma che nella vita quotidiana dei pendolari si era trasformato in un disagio concreto. Per la distanza e la sicurezza. La nuova posizione costringeva, infatti, gli utenti di Colle Fiorito – in particolare anziani e studenti dell’IIS di via Roma – a un percorso più lungo su un tratto di via Roma senza marciapiede continuo e con scarsa illuminazione serale. Molti hanno lamentato di dover attraversare in un punto più pericoloso, senza strisce pedonali protette. Anche la mancanza di riparo rappresentava un problema. La palina storica, all’altezza di via dei Mandorli, si trova in prossimità di attività commerciali e con un arretramento che consente l’attesa in sicurezza. Quella provvisoria verso il Bivio era stata posizionata su banchina stretta, senza pensilina, esposta al traffico pesante.

C’era, poi, il nodo degli abbonamenti e delle coincidenze. Per chi prende la corsa delle 6.40 per Ponte Mammolo, quei 150-200 metri in più hanno significato perdere la coincidenza con le linee urbane e con l’orario di ingresso a scuola e al lavoro. Sui gruppi Facebook locali come “Sei di Guidonia se…” e “Pendolari Cotral Roma Nord Est” si sono moltiplicate le foto della fermata vuota nella vecchia sede e della fila di persone sotto la pioggia nella nuova.

Da qui la petizione informale fatta dai residenti e l’intervento dell’assessorato. “Abbiamo ascoltato i cittadini. Lo spostamento aveva generato un evidente malcontento – spiega l’assessore Torresi sui canali social ufficiali dell’amministrazione -. Con Cotral abbiamo concordato il ripristino immediato della fermata storica. È una questione di buon senso e di accessibilità al trasporto pubblico”.

Nei prossimi giorni i tecnici di Cotral provvederanno al riposizionamento della palina e all’aggiornamento dei sistemi di localizzazione della linea. Nessun cambiamento per gli orari.

Per Colle Fiorito è una piccola vittoria di quartiere. Ma racconta un tema più grande, quello del trasporto pubblico nei centri della Città Metropolitana. Basta spostare una fermata di cento metri per misurare quanto fragile sia l’equilibrio tra pianificazione aziendale e vita reale dei pendolari.