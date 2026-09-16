West Nile virus, il comune di Tivoli impegna circa 1800 euro per la disinfestazione adulticida

In estate sul territorio del Comune di Tivoli sono stati rilevati 3 casi di infezione da West Nile virus, di cui due umani. Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di indicare e organizzare un calendario per la disinfestazione precauzionale. La ditta specializzata Sogea S.r.l. di Roma condurrà le operazioni, in quanto ha dimostrato elevata competenza in diversi precedenti portando a termine interventi ben riusciti.

Il comune di Tivoli ha così impegnato dal bilancio 2026-2028 la cifra di 1.830 euro in favore della ditta Sogea S.r.l. per la disinfestazione del territorio. I lavori inizieranno oggi dalle 23:00 alle 3:00 del mattino dal centro storico. Il 17 settembre la ditta si sposterà nelle frazioni di Piagge, Arci e Bivio di San Polo. L’intervento sarà esteso il 18 settembre a Villa Adriana, Villaggio Adriano, Paterno, Campolimpido, Favale e Colle Nocello.