Monterotondo, al via il piano straordinario per la segnaletica stradale. Priorità alle scuole, poi le nuove asfaltature

Mancano pochi giorni al suono della prima campanella e a Monterotondo si corre per mettere in sicurezza le strade. Sono stati avviati in queste ore gli interventi di ripristino e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale su tutto il territorio comunale. A darne comunicazione sui canali social istituzionali, il sindaco Riccardo Varone.

Un piano straordinario, eseguito senza sosta dal corpo della Polizia Locale, come documentato dalle immagini diffuse dal Comune. La scelta dell’amministrazione è stata di dare priorità assoluta agli attraversamenti pedonali e agli incroci adiacenti ai plessi scolastici.

“È prioritario che il rientro a scuola avvenga nella massima sicurezza per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze”, spiega il sindaco Riccardo Varone. “Un segnale concreto di attenzione verso gli studenti, le famiglie, i nonni e tutti i pedoni che ogni giorno attraversano la città”.

Ma il piano sulla viabilità non si ferma alla segnaletica. Nei prossimi giorni, annuncia il Comune, partiranno anche gli interventi straordinari per le asfaltature.

Due i fronti aperti, da un lato proseguono le riasfaltature successive ai lavori di installazione della fibra ottica, che stanno interessando in particolare la zona centrale della città. Dall’altro, prosegue il più ampio piano straordinario di riasfaltature avviato qualche mese fa e coordinato dall’assessorato ai Lavori Pubblici retto da Alessandro Di Nicola, per il quale è attesa nei prossimi giorni una comunicazione dettagliata con cronoprogramma e strade interessate.

Dalla sicurezza davanti ai cancelli delle scuole alla cura del manto stradale, l’obiettivo, rivendica l’amministrazione, è lavorare “strada dopo strada, per una viabilità più sicura”. In chiusura, il ringraziamento “sincero agli agenti e agli operatori impegnati sul campo”.