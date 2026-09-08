La Lazio sbanca anche Udine e Frattesi colpisce ancora

In pochi avrebbero immaginato un avvio così prepotente della Lazio. Pochi, tranne noi di Dentro Magazine che abbiamo sempre elogiato il calciomercato del club del presidente Claudio Lotito pur sottolineando quelle mancanze in difesa che potrebbero allontanare la compagine biancoceleste dalle prime posizioni nel corso della stagione. Intanto sono nove punti in tre partite.

A Udine, come previsto, tutto si rivela difficile e al termine del primo tempo, con il punteggio di zero a zero, si registrano clamorose occasioni da una parte e dall’altra.

Tavares sembra quello di un tempo e con una percussione dopo appena cinque minuti complica la copertura di Solet che è costretto a deviare la sfera, intervento decisivo perché Pinamonti in quel modo non riesce a raggiungerla. La reazione dell’Udinese è in una doppia occasione con Davis che impegna Mandas in un intervento a mezz’altezza e sulla respinta il portiere si fa trovare pronto anche su Kamara.

Il match si sblocca all’inizio del secondo tempo: colpo di tacco di Davis per Karlstrom che non fallisce solo davanti a Mandas. Taylor suona la carica e sfiora il palo con un tiro dal limite dell’area. Inizia un forcing della Lazio che si concretizza a un quarto d’ora dal termine quando Frattesi si fionda sul cross di Zaccagni e gira in porta sotto l’incrocio. Per il centrocampista terzo gol in tre partite. Ma la Lazio non si ferma. Zaccagni colpisce un palo dimostrando anche lui un buon momento di forma. Meritato quindi il gol della vittoria che nasce da una palla persa da Vojvoda (insufficiente la sua partita considerando che i gol subiti dai bianconeri partono tutti dalla sua corsia, ndr), cross di Doekhi e colpo di testa perentorio di Gudmundsson.

“Vittoria sofferta e meritata. Giocare contro l’Udinese è fastidioso perché sono fisici e vanno in verticale. Bene anche la mentalità. La nostra forza è l’entusiasmo. Frattesi è dinamico e può giocare in tutti ruoli. Sabato affronteremo il Milan che rappresenta il mio passato ma ora faccio un lavoro diverso dal calciatore e spero di vincere anche questa partita”, le dichiarazioni del tecnico Ivan Gennaro Gattuso.