La squadra anticrimine del Commissariato di Tivoli ha arrestato una donna di 50 anni, gravemente indiziata del reato di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è scattata durante un servizio di appostamento in abiti civili nel centro storico di Tivoli.

La sera del 2 novembre gli investigatori hanno notato due donne, già note alle forze dell’ordine, aggirarsi nel centro storico di Tivoli. Sotto l’abitazione di una delle donne un uomo è entrato e uscito con un involucro in mano, che poi ha ceduto ad un ragazzo. I poliziotti lo hanno fermato e l’acquirente ha confermato di aver appena acquistato due dosi di crack. Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione nell’abitazione della donna, dove sono state trovate 30 dosi di crack, 3 di hashish, 160 euro in contanti e strumenti per il confezionamento delle sostanze.

La donna è stata perciò arrestata in flagranza di reato e il Gip del Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto.