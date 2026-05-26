Presentati in Campidoglio 16 nuovi cantieri del progetto “100 Parchi per Roma”, Gualtieri: “Siamo più avanti del previsto”

Sono stati presentati oggi, martedì 26 maggio, in Campidoglio dal sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, dall’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e dal presidente della Commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri, i 16 nuovi cantieri del progetto “100 Parchi per Roma”. Il piano, promosso dall’amministrazione capitolina e lanciato a febbraio 2024, prevede la riqualificazione e valorizzazione di 100 parchi in 10 anni con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura verde diffusa che attraversi tutta la città.

Investimento e numeri

L’intero progetto prevede un investimento di oltre 80 milioni di euro complessivi, di cui circa 65 milioni di Roma Capitale. I 16 nuovi cantieri consentiranno la messa a dimora di 2.510 alberi e oltre 7.900 arbusti, incrementando il patrimonio verde cittadino. Si aggiungono ai 22 parchi già aperti o con lavori in corso, tra cui i parchi fluviali, Parco Ipponio e Parco di Centocelle.

I cantieri

Sono già partiti i lavori per: Parco Valsolda, Parco Gennari, area verde via Marcello Candia, Parco Lenzini, Villa Veschi e Villa Flora. Partiranno in progressione nelle prossime settimane: Parco Belluto, Parco degli Alberini, Parco Madre Teresa di Calcutta, Parco della Romanina, Parco Tre Fontane, Parco Pavese, Giardino Pisino, Parco della Cellulosa, Giardino Lucchina e Parco Allende.

Gli interventi principali

Riguarderanno il Lungo l’Aniene, il Parco Valsolda diventerà un parco lineare con pista ciclopedonale e aree ludico-sportive; a Parco Gennari in corso la bonifica dall’amianto. Rigenerazione vegetazionale è inoltre prevista con oltre 170 alberi e 1.000 arbusti nell’area verde di via Marcello Candia per contrastare le isole di calore; nuovi alberi e spazi per studio/lavoro a Parco Lenzini. Interventi interesseranno le ville storiche, come Villa Veschi, dove sarà realizzata una terrazza con affaccio sul Vaticano e Villa Flora con il restauro del giardino in dialogo con il recupero degli immobili. Funzioni sociali e ricreative, riguarderanno il Parco Madre Teresa di Calcutta nel Municipio V con la trasformazione di un’area degradata in parco multifunzionale; il Parco della Cellulosa ospiterà, invece, nuove funzioni educative e ricreative; spazi ludici e fitness anche al Parco Lucchina e al Parco Allende.

“È il primo tagliando di una strategia lanciata due anni fa. L’obiettivo dei 100 parchi è realistico perché siamo più avanti del previsto sulla tabella di marcia. Si tratta di un intervento ampio di cui siamo orgogliosi, che sollecita la partecipazione attiva dei cittadini visto che i nostri parchi sono sempre pieni”, ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri. “I 100 parchi sono tutti realizzati fuori dalle mura e servono a concedere il diritto al verde pubblico in ogni parte della città allo stesso modo. È un piano che mira a combattere le disuguaglianze ambientali”, ha aggiunto l’assessora Sabrina Alfonsi.