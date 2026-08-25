Poker della Roma sulla Fiorentina, Malen porta i giallorossi in testa

Una Roma straripante batte per 4-0 la Fiorentina in una partita senza storia nel posticipo serale di lunedì 24 agosto. Portiere poco impegnato, difesa attenta, centrocampo a fare gioco per le punte che saltano l’uomo e propongono giocate di classe. Olimpico in festa e giallorossi subito in testa alla classifica per differenza reti dopo 90 minuti.

Roma e Fiorentina prima dell’inizio del match (si ringrazia Manuel De Santis per la foto)

Dybala e Malen si trovano alla meraviglia ed il gol del vantaggio è un’opera d’arte: passaggio con tunnel all’avversario di Dybala, Malen si porta avanti la sfera con il tacco riuscendo anche a liberarsi per il tiro su De Gea in uscita. Una magia. Dybala è in grande spolvero, sicuramente parliamo del talento più importante della Serie A che da solo vale il prezzo del biglietto. Ancora Dybala lancia Malen nel secondo tempo, conclusione potente sul primo palo che sorprende De Gea. Il portiere viola in occasione della seconda rete non appare impeccabile, ma almeno due interventi di livello rendono alla fine il passivo meno pesante per i suoi. Uno scatenato Dybala dal fondo del campo serve a Malen la palla della tripletta e l’attaccante olandese si può portare a casa la sfera come regalo confermandosi come il giocatore più prolifico della Serie A nell’anno solare 2026. Chiude i giochi il giovane Pisilli che nello spazio stretto trova il modo di anticipare l’estremo difensore ospite con un tocco delicato. Un poker che fa sognare. Solo l’ingresso di Kean, in trattativa per passare al Como, permette alla Fiorentina di calciare qualche volta verso la porta ma è troppo poco. Anzi, è Castro, vice Malen, a sfiorare un altro eurogol con un tiro al volo fuori di un metro.

Gasperini in conferenza stampa (si ringrazia Manuel De Santis per la foto)

“Roma da scudetto? Il vostro è un disco rotto. Quando dico che partite come queste ci portano in un’altra dimensione non possiamo metterci a pensare a dove arriveremo a fine stagione perché dipende anche dagli avversari che non conosciamo. Di certo stiamo lavorando bene. Sottolineo che molti giocatori hanno fatto di tutto per restare alla Roma, alcuni si sono abbassati lo stipendio e i nuovi arrivi hanno fatto pressing sul loro procuratore per vivere questo ambiente. Dybala è ancora un giocatore importante, forse ha qualcosa in meno in fatto di velocità e di potenza ma è nel pieno della maturità. Gli infortuni dello scorso anno sono stati casuali e sono arrivati in partita mentre batteva un rigore e una punizione quando lui durante l’allenamento calcia molte volte al giorno”, il commento dell’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini.

Nota di merito per il giovane Lulli da Palestrina, forze fresche per il calcio italiano, un applauso a Gasperini per il coraggio di lanciarlo titolare dal primo minuto.