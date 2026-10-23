Montecelio, stadio Fiorentini: terza gara per la gestione, il Comune riduce il canone

La storia dello stadio Piero Fiorentini si appresta a diventare quasi “infinita”. Da più di un anno il comune di Guidonia Montecelio cerca un gestore per l’impianto di via della Piscina 2, ma non riesce a trovarlo. Sta per iniziare il terzo esperimento di gara, dopo i primi due falliti. Per il primo si era presentato un solo operatore economico, per il secondo la gara è risultata deserta nonostante la revisione del piano economico e finanziario presentato dal Comune per garantire sostenibilità.

Il 3 aprile 2026 era la scadenza per la presentazione delle offerte, che però non sono arrivate. Il piano economico e finanziario presentava i seguenti parametri economici:

– Investimento strutturale: € 500.000 da ammortizzare in quindici (15) anni

– Valore complessivo della concessione: €.1.860.387,34;

– Previsione di canone concessorio annuo: € 16.000,00 (oltre IVA di legge).

Il nuovo PEF e la riduzione del canone

La società Management and Consulting S.p.A. ha trasmesso il PEF revisionato, poi approvato dal dirigente Aldo Cerroni. Gli elementi distintivi in particolare sono:

– Durata della concessione, ai sensi degli artt. 178 e 179 del D.Lgs 36/2023: 15 anni;

– Investimento strutturale: € 500.000 da ammortizzare in quindici (15) anni

– Valore complessivo della concessione: €.1.860.387,34;

– Previsione di canone concessorio annuo posto a base di gara: € 12.000,00 (oltre IVA di legge).

La novità riguarda il canone concessorio annuo posto a base di gara, ridotto da 16.000 a 12.000 euro, IVA esclusa. La diminuzione è quindi di 4.000 euro all’anno, pari al 25%. Il Comune procederà ora con il terzo esperimento di gara attraverso una procedura aperta, gestita tramite la Centrale Unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Responsabile unico del progetto è la funzionaria Raffaella Ghidoni. Resta ora da vedere se la riduzione del canone e la revisione del piano economico-finanziario riusciranno ad attirare nuovi operatori interessati alla gestione dello stadio.