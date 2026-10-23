Guidonia, a Colle Fiorito intervento contro l’alta velocità: arrivano i super-attraversamenti in via dei Girasoli

Una risposta concreta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza stradale e alla forte pressione della cittadinanza. Via dei Girasoli, il cuore pulsante del quartiere Colle Fiorito a Guidonia Montecelio, si prepara a cambiare volto sul fronte della viabilità. Il Comando della Polizia locale ha infatti emanato un’ordinanza restrittiva che dispone la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati, una misura mirata a moderare la velocità dei veicoli e a garantire l’incolumità dei passanti. A darne comunicazione, l’amministrazione comunale e il sindaco Mauro Lombardo sui canali social istituzionali.

La decisione giunge al termine di una serie di approfondite verifiche tecniche, sollecitate a gran voce dai residenti e dalle associazioni di quartiere. Via dei Girasoli rappresenta da tempo uno snodo nevralgico e delicato della viabilità locale: una strada densamente frequentata ogni giorno da un bacino eterogeneo di utenti. Lungo questo asse stradale si concentrano infatti numerose attività commerciali, studi medici, una farmacia e i complessi scolastici del territorio. A gravare sul flusso pedonale è anche la vicinanza della parrocchia, che richiama un numero considerevole di fedeli, oltre al quotidiano transito di studenti e anziani.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento della Municipale, i cantieri modificheranno l’assetto della segnaletica in due punti strategici. Il primo intervento verrà eseguito all’altezza del civico 34, dove la nuova struttura rialzata andrà a sostituire l’attuale striscia pedonale a raso, giudicata non più sufficiente a garantire la necessaria visibilità. Il secondo sbarramento artificiale sorgerà invece in prossimità dell’intersezione con via delle Palme, una delle intersezioni più critiche per chi si sposta a piedi. L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: imporre un rallentamento forzato alle auto in transito e restituire serenità a un quartiere che da tempo chiedeva una mobilità a misura di pedone.