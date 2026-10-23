CittàGuidonia Montecelio

Guidonia, a Colle Fiorito intervento contro l’alta velocità: arrivano i super-attraversamenti in via dei Girasoli

Scritto da
Redazione
2 Minuti di lettura
2 Minuti di lettura

Una risposta concreta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza stradale e alla forte pressione della cittadinanza. Via dei Girasoli, il cuore pulsante del quartiere Colle Fiorito a Guidonia Montecelio, si prepara a cambiare volto sul fronte della viabilità. Il Comando della Polizia locale ha infatti emanato un’ordinanza restrittiva che dispone la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati, una misura mirata a moderare la velocità dei veicoli e a garantire l’incolumità dei passanti. A darne comunicazione, l’amministrazione comunale e il sindaco Mauro Lombardo sui canali social istituzionali.

La decisione giunge al termine di una serie di approfondite verifiche tecniche, sollecitate a gran voce dai residenti e dalle associazioni di quartiere. Via dei Girasoli rappresenta da tempo uno snodo nevralgico e delicato della viabilità locale: una strada densamente frequentata ogni giorno da un bacino eterogeneo di utenti. Lungo questo asse stradale si concentrano infatti numerose attività commerciali, studi medici, una farmacia e i complessi scolastici del territorio. A gravare sul flusso pedonale è anche la vicinanza della parrocchia, che richiama un numero considerevole di fedeli, oltre al quotidiano transito di studenti e anziani.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento della Municipale, i cantieri modificheranno l’assetto della segnaletica in due punti strategici. Il primo intervento verrà eseguito all’altezza del civico 34, dove la nuova struttura rialzata andrà a sostituire l’attuale striscia pedonale a raso, giudicata non più sufficiente a garantire la necessaria visibilità. Il secondo sbarramento artificiale sorgerà invece in prossimità dell’intersezione con via delle Palme, una delle intersezioni più critiche per chi si sposta a piedi. L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: imporre un rallentamento forzato alle auto in transito e restituire serenità a un quartiere che da tempo chiedeva una mobilità a misura di pedone.

Condividi questo articolo
Articolo Precedente stadio Piero Fiorentini - Montecelio Montecelio, stadio Fiorentini: terza gara per la gestione, il Comune riduce il canone
Articolo Successivo ADALBERTO BERTUCCI_VALENTINA TORRESI Guidonia, chiusa la fase preselettiva per le licenze NCC: ora al via il controllo delle domande presentate

Cerca sul sito

Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Ultime Notizie

Seguici sui Social

Recent Comments

Nessun commento da mostrare.

Potrebbe anche piacerti