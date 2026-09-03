La Lazio presenta Gudmundsson: “Qui si lavora molto e c’è qualità”

L’acquisto di Albert Gudmundsson è forse passato inosservato, ma rappresenta un rinforzo importante per la Lazio allenata da Ivan Gennaro Gattuso che non esce di certo ridimensionata da questo calciomercato. Probabilmente a risentirne è stato il reparto difensivo con le partenze di Gila (verso il Milan) e Romagnoli, ma a centrocampo e in attacco la Lazio appare più forte dell’anno passato e sicuramente l’obiettivo di rientrare nei primi otto posti (possibilmente tra i primi sette per avere la certezza di tornare in Europa, ndr) è fattibile.

Queste le prime parole di Gudmundsson da biancoceleste: “A Genova mi sono divertito molto e probabilmente è stata la versione migliore che avete visto di me, con la Fiorentina ho sofferto per alcuni infortuni al primo anno mentre nel secondo tutta la squadra ha avuto delle difficoltà. Mi sento in forma. Sono molto contento di essere qui alla Lazio per dimostrare il mio valore in un club con tanta storia alle spalle. Penso di essere come un trequartista in campo, mi piace creare occasioni per i miei compagni e sono a disposizione del coach che mi vede in diversi ruoli. Qui si lavora molto e ci sono molti giocatori bravi e di qualità”.

Questo il probabile undici della Lazio per la stagione 2026/2027, da schierare con il 4-3-3: Manolas; Marusic, Sutalo, Provstgaard (Doekhi), Tavares (Pedraza); Frattesi, Rovella, Taylor; Gudmundsson (Isaksen), Pinamonti, Zaccagni.

Dopo le prime due vittorie contro Bologna e Genoa, terza giornata per la Lazio ad Udine.