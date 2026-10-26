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Tivoli sigla un patto con San Marino in memoria di Little Tony

Sara Pietropaoli
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Sara Pietropaoli
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Lo scorso 25 ottobre la città di Tivoli ha siglato un patto di amicizia e collaborazione con i comuni di Valdobbiadene e Montebelluna e con il Castello di Serravalle. L’obiettivo dell’accordo è quello di dar vita ad una serie di progetti legati al ricordo di Little Tony, cantante tiburtino con cittadinanza sanmarinese.

A rappresentare la città di Tivoli nella sigla dell’accordo erano presenti il sindaco Marco Innocenzi e l’assessore Vincenzo Tropiano. Per la Repubblica di San Marino, luogo della firma dell’accordo, erano presenti Emily Lazzari, segretaria di Giunta, e Vittorio Brigliadori, consigliere di Giunta e referente per i gemellaggi e il turismo. Il patto prevede la realizzazione di una serie di attività e progetti culturali dedicati al cantante, tra cui un evento musicale che si svolgerà ogni tre anni. Questo volge a mantenere viva la memoria di Little Tony e a far conoscere la sua musica anche alle nuove generazioni.

Attraverso questa collaborazione si svilupperanno anche nuovi rapporti e occasioni di incontro tra i due territori. Un’opportunità di scambio e conoscenza reciproca anche attraverso la scoperta di tradizioni e dei prodotti enogastronomici locali e l’approfondimento della storia e della cultura.

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