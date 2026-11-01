Ripresa con un calciatore in meno ma Guidonia Montecelio resiste: 1-1 con il Perugia

L’anticipo della 12esima giornata del campionato di Serie C Sky WiFi finisce 1-1 allo Stadio “Città dell’Aria” tra il Guidonia Montecelio 1937 Fc ed il Perugia al termine di una partita molto combattuta, interpretata benissimo dalla squadra di Ciro Ginestra in parità numerica e con organizzata sofferenza nella ripresa in inferiorità numerica.

Infatti c’è un prima e dopo in questo match, segnato dal rosso per doppia ammonizione a Borghini (seconda espulsione stagionale per lui, ndr) sul finire della prima frazione. Fino a quel momento Guidonia Montecelio 1937 Fc meritatamente in vantaggio, poi un grande Perugia nei primi 30 minuti della ripresa e un orgoglioso ritorno dei padroni di casa nell’ultimo quarto d’ora.

Prezioso punto comunque per i guidoniani in uno scontro diretto nella zona playoff e domenica trasferta a San Benedetto del Tronto per iniziare a fare bene anche lontano da casa dove fino a questo momento Esempio e compagni hanno raccolto meno di quanto meritato. Tutti i gruppi organizzati si stanno muovendo per partire alla volta della bellissima località sul mare.

Grande spettacolo con l’esibizione del Soprano Martina Paciotti, voce ufficiale della Fanfara della Polizia di Stato, prima del match e durante l’intervallo. Sugli spalti 676 spettatori così divisi: 342 nella Tribuna Montecelio, 65 nella Curva Alessandro Guidoni e 269 nella Tribuna Aniene.

Il vantaggio del Guidonia Montecelio 1937 Fc arriva al 9′: Viteritti crossa e Langella tocca con una mano larga, Ginestra chiama il supporto video e dal dischetto Ferrari spiazza il portiere realizzando il suo secondo gol stagionale. Il Perugia risponde con una girata debole di Sabbatani bloccata facilmente da Drago. Il secondo giallo a Borghini costa il rosso che cambia l’inerzia. Nella ripresa infatti il Perugia alza i giri del motore e si rende immediatamente pericoloso con il colpo di testa di Sabbatani che sfiora il montante. La rete del pareggio non può che firmarla lo scatenato Sabbatani che approfitta di un rimpallo e batte Drago. Sempre Sabbatani poco dopo alza da due passi un pallone velenoso. Buon finale dei rossoblù: Zappella con un pallonetto di piatto dal limite costringe l’estremo difensore Zelezny (scuola Roma) a una bella parata sotto la traversa.

I dati statistici questa volta non sorridono al Guidonia Montecelio 1937 Fc ma ovviamente pesa l’uomo in meno nel corso del secondo tempo: 20 tiri totali a 6 per il Perugia che può vantare anche un possesso palla del 71 per cento.

Così il vice capitano Orlando Viteritti: “La squadra avversaria è stata capace di palleggiare bene. Siamo rimasti lucidi dopo l’espulsione e siamo stati in grado di gestire l’emergenza. Il momento più difficile è arrivato dopo il pareggio degli avversari. La mia condizione fisica? Cerco di dare sempre il massimo durante la settimana e stare bene a livello mentale”.

Soddisfatto il tecnico Ciro Ginestra: “Abbiamo approcciato benissimo alla partita ma i due infortuni e l’espulsione hanno condizionato il nostro gioco nella ripresa e ho dovuto cambiare il piano partita utilizzando subito i due slot per i cambi. Ma dobbiamo ripartire da questa prestazione perché abbiamo guadagnato tanto come squadra e personalità. Il gol del Perugia è arrivato con un rimpallo. Lo spirito di sacrificio e il cuore non sono mancati. Nei cambi ho cercato di aggiungere muscoli e forza a sinistra”.

Per il mister umbro Aimo Diana, un tempo terzino fludificante al Brescia, la dimostrazione che manca qualcosa al suo gruppo: “La superiorità numerica non sempre viene dichiarata in campo eppure siamo riusciti a dimostrare di avere un calciatore in più. Al rientro negli spogliatoi ho visto una squadra triste perché l’intenzione era quella di vincere. Forse ci manca un po’ di cattiveria. Quando ci ritroveremo capiremo le nostre condizioni dopo 90 minuti sul sintetico”.

Una curiosità: Diana e Ginestra il 28 marzo 2000 erano stati compagni di squadra in uno Spagna-Italia, amichevole internazionale Under 21.