Il mercoledì del Guidonia Montecelio porta un punto a Latina: Tonetto risponde a Baez

A Latina meglio il punto che la prestazione nella quarta giornata del campionato di Serie C Sky WiFi e primo turno infrasettimanale. Con questo spirito torna ad allenarsi il Guidonia Montecelio 1937 Fc in vista della partita di lunedì sera allo Stadio “Città dell’Aria” (calcio d’inizio alle 20:30, ndr) contro il Livorno per il quarto confronto storico tra le due compagini (nei tre precedenti guidoniani in vantaggio per due vittorie ad una).

Al “Francioni” di Latina il derby laziale non tradisce le attese per quanto riguarda ritmo e grinta dei protagonisti. Nel Guidonia Montecelio inizialmente tradiscono forse le gambe dopo la battaglia con la Reggiana, ma gli ultimi venti minuti sono la dimostrazione del buon lavoro fisico compiuto fino ad oggi.

Cioffi prova subito in avvio ma Drago respinge il rasoterra con i piedi. La pressione della squadra cresce al 30′ con la conclusione dal limite di Tomaselli che scende sotto la traversa ma trova il balzo felino di Drago. Al 38′ lo stesso Tomaselli lancia Baez che dribbla il portiere avversario e deposita in fondo al sacco. A sbloccare la partita è quindi Jaime Baez, visto in Serie A con Cremonese e Frosinone oltre che ex calciatore del Penarol. Non tarda ad arrivare la reazione ospite e Celeghin conclude alto da buona posizione. All’inizio del secondo tempo Drago è attento ancora su Tomaselli con una parata a terra. Pericoloso anche Sannipoli dalla parte opposta con una girata alta. Drago in uscita salva il risultato su Baez chiudendo lo specchio della porta per il terzo grande intervento della serata. Nel finale orgoglioso attacco del Guidonia Montecelio 1937 Fc nella porta sotto i 50 sostenitori giunti a trascinare la squadra: colpo di testa alto di Baroni da buona posizione e revisione al supporto video per un tocco in area ai danni di Sannipoli. Viene espulso De Ciancio per un intervento scorretto ed il Latina resta in inferiorità numerica. L’arbitro assegna otto minuti di recupero. Così al secondo giro d’orologio dell’extra time Zappella dal fondo la mette per Ferrari che trova un corridoio per D’Urso, bravo e freddo nel servire Tonetto a porta vuota per il pareggio.

“Nel primo tempo ha fatto meglio il Latina, nel secondo tempo loro hanno giocato di rimessa per il vantaggio e noi siamo riusciti a pareggiare. Abbiamo attaccato di più a destra? Perché forse chi ha giocato su quella corsia è stato più determinato. Sono contento per Tonetto che è stato uno dei più postivi quando è entrato e può darci una mano per la sua velocità. Aspettiamo anche altri giocatori importanti come Giannotti che è fermo per un problema fisico e Murgia che siamo riusciti a recuperare dopo lo stop di una settimana”, le dichiarazioni di un lucido Giovanni Lopez.