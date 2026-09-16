Guidonia, getta i rifiuti dal motorino in corsa: individuato grazie alle telecamere. Controlli e maxi multe in arrivo

Lo hanno beccato mentre, in sella al suo ciclomotore, lanciava un sacco di rifiuti in mezzo alla strada come se nulla fosse. Peccato per lui che una telecamera di sicurezza di un’abitazione privata ha ripreso tutta la scena. È uno dei responsabili dei recenti abbandoni illeciti individuati questa mattina a Guidonia Montecelio.

L’attività di controllo, condotta dagli ispettori ambientali del Nucleo Tutela Ambiente-Fedra anche sulla base delle segnalazioni dei residenti, ha interessato diverse zone critiche della città, come via Poli, via Vallinfreda, via Anticoli Corrado e via Brindisi.

Attraverso una minuziosa attività di tracciabilità dei rifiuti abbandonati, gli ispettori sono riusciti a risalire all’identità degli autori degli illeciti conferimenti. Per tutti loro è già stata avviata la procedura di notifica delle sanzioni amministrative previste dalla normativa, che si annunciano particolarmente onerose.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Mauro Lombardo: “Colgo l’occasione per ringraziare i cittadini che, con senso civico e responsabilità, hanno segnalato questi episodi. Il tempestivo intervento degli Ispettori Ambientali ha consentito di individuare i responsabili. La città appartiene a tutti e il rispetto del bene comune rappresenta un dovere condiviso”. Dall’amministrazione fanno sapere che i controlli del Nucleo Tutela Ambiente proseguiranno senza sosta su tutto il territorio comunale, anche grazie al prezioso contributo delle segnalazioni dei cittadini e dei sistemi di videosorveglianza.