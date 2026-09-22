Guidonia, al via le manifestazioni di interesse per le licenze NCC. Torresi e Bertucci: “Grande opportunità per la città”

Con la determina dirigenziale n.107 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate al rilascio di 21 nuove licenze NCC a Guidonia Montecelio.

“È il nuovo passo di un percorso che ho fortemente voluto, nell’interesse di dotare la Città di Guidonia Montecelio di una nuova opportunità per un nuovo servizio”, spiega Valentina Torresi, assessore al Bilancio e ai Trasporti della città dell’aria. Parole cariche di soddisfazione: “Una soddisfazione che deriva non soltanto dal servizio in sé, ma anche dalla grande condivisione con Città Metropolitana di Roma e le associazioni di categoria, protagonisti insieme a noi di un percorso all’insegna del dialogo, proficuo e produttivo. Stiamo lavorando per ampliare, in futuro, il numero delle licenze messe a bando”, aggiunge Torresi.

L’assessore chiarisce l’iter: “Quanto approvato rappresenta una fase esplorativa: successivamente verrà predisposto un bando al quale potranno partecipare solo coloro i quali hanno presentato la manifestazione di interesse e che saranno risultati idonei. Ricordo che la procedura è completamente telematica, e che le domande dovranno essere inviate attraverso la piattaforma TRASPARE”.

Tra i requisiti: cittadinanza italiana o di altro Stato dell’UE, iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 21/1992, iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani, disponibilità del veicolo secondo le modalità indicate nell’avviso e, come condizione vincolante, “una rimessa o una sede operativa nel territorio della Città dell’Aria. Come facilmente immaginabile, è importante una conoscenza approfondita del nostro territorio e dei suoi percorsi per un servizio di questo tipo”, conclude Torresi.

Soddisfazione anche dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Adalberto Bertucci: “Un passo importante, che premia il lavoro portato avanti da Valentina Torresi e che soprattutto dota Guidonia Montecelio di un servizio che è prerogativa delle grandi città, gruppo al quale questa amministrazione comunale lavora per portare la nostra città a farne parte, non soltanto per dimensioni e popolazione, ma anche e soprattutto per servizi e attenzione a territorio e cittadini”.