Contributi fino a 150 mila euro per singola impresa: la Regione Lazio finanzia con 15 milioni la digitalizzazione delle PMI

Quindici milioni di euro per portare le piccole e medie imprese del Lazio nel futuro digitale. È stato presentato presso la Sala Tevere della Regione Lazio, il Voucher Digitalizzazione PMI 2026, la misura finanziata dal Programma FESR Lazio 2021-2027 e gestita da Lazio Innova.

A illustrare la nuova edizione la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, insieme al direttore regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, Tiziana Petucci, al presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini, al presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Vittorio Sambucci, e alla presidente di CSIT – Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Vittoria Carli.

“Con questo strumento continuiamo a investire sulla competitività e l’innovazione delle nostre imprese – ha dichiarato Angelilli -. La digitalizzazione è ormai una condizione indispensabile per crescere, creare valore e affrontare le sfide del mercato. Vogliamo accompagnare le PMI del Lazio in questo percorso, offrendo strumenti concreti e accessibili che consentano di rafforzare produttività, organizzazione e capacità di sviluppo”.

Il bando 2026 si inserisce in un percorso avviato nel 2023, anno in cui la Regione Lazio ha introdotto per prima questa misura. Un percorso che ha visto crescere progressivamente le risorse. Dai 10 milioni della prima edizione ai 12 milioni della seconda, fino ai 15 milioni di quest’anno. Complessivamente, dal 2023 al 2025, sono stati stanziati 34 milioni di euro. Un intervento che ha incontrato il favore soprattutto delle realtà più piccole: l’86% delle aziende beneficiarie è costituito da micro e piccole imprese.

“Il valore del Voucher risiede anche nella sua semplicità e accessibilità – ha sottolineato ancora Angelilli -. È un sostegno concreto con procedure snelle e senza significativi oneri burocratici, pensato per facilitare l’accesso alle risorse anche alle realtà di minori dimensioni”.

A chi è rivolto e cosa finanzia

Il Voucher è destinato alle micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese e con sede operativa nel Lazio. Le agevolazioni sosterranno progetti finalizzati all’introduzione di strumenti e tecnologie digitali: dal miglioramento dell’organizzazione del lavoro attraverso soluzioni di digital workplace, all’adozione di sistemi per il commercio digitale e il coinvolgimento dei clienti, fino alla migrazione di applicazioni e dati sul cloud e al rafforzamento della sicurezza informatica.

I contributi

La misura prevede contributi differenziati in base alla tipologia di intervento e alla dimensione dell’impresa, con un sostegno massimo di 50 mila euro per le microimprese, 100 mila euro per le piccole imprese e 150 mila euro per le medie imprese.

Niente più click day

La novità più rilevante riguarda le modalità di selezione. Superata definitivamente la logica del click day. I progetti, che dovranno essere presentati attraverso la piattaforma GeCoWEB Plus, saranno valutati sulla base di una graduatoria con criteri oggettivi e trasparenti, che premierà la qualità e l’articolazione degli interventi. L’obiettivo, hanno spiegato dalla Regione, è sostenere investimenti in soluzioni digitali in grado di accrescere produttività, innovazione e competitività del sistema imprenditoriale regionale, favorendo al tempo stesso nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale.

Tutte le informazioni sul bando, le modalità di partecipazione e gli aggiornamenti sono disponibili sui portali lazioinnova.it e lazioeuropa.it