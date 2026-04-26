Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 Fc, il 3-1 sulla Cavese pesa

La Primavera 4 del Guidonia Montecelio 1937 Fc si porta avanti con il lavoro battendo per 3-1 la Cavese nell’andata del secondo turno dei playoff, ma l’opera si dovrà compiere tra una settimana quando sarà tutta un’altra battaglia al “Desiderio” di Cava De’ Tirreni sapendo che a parità di reti il regolamento premierebbe gli avversari in virtù del miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare (secondo posto contro il terzo dei guidoniani, ndr).

Al “Città dell’Aria” gara molto equilibrata in avvio e sbloccata al 28′ con l’azione iniziata da Veselji e completata con un passaggio di Pompilio per Ciuffa, il quale si libera di due avversari e conclude imparabilmente sotto la traversa. All’inizio del secondo tempo buon intervento in tuffo di Galletti su Ajello, il migliore dei suoi. Raddoppio al 17′ con Trabalza che raccoglie una respinta del portiere e ribadisce in rete. Gara riaperta con la rete di Addeo dal dischetto con una conclusione centrale. Lo stesso Addeo poco dopo sfiora il montante con il piattone. Il match sembra concludersi così ma Peciarolo recupera un pallone con un pressing alto, s’invola verso la porta e non sbaglia l’appuntamento con il gol nel primo minuto di recupero.

“Una partita bellissima da parte di tutti, ci godiamo questo successo sapendo che al ritorno sarà difficile. Ottima interpretazione. Ora ci aspetta un’altra settimana di duro lavoro e speriamo di recuperare qualche giocatore”, l’analisi del tecnico Tommaso Rocchi.

Questo vantaggio, come detto, va difeso al ritorno: in palio c’è la finale contro il Sorrento e un titolo nazionale.