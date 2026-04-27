Il Comune di Fonte Nuova prosegue i lavori di manutenzione del territorio

L’Amministrazione comunale di Fonte Nuova prosegue le attività di diserbo, sfalcio e potatura sul territorio. Da oltre un mese gli interventi interessano diverse aree. Dal parcheggio di Largo Fonte Lagrimosa ai marciapiedi di via Palombarese, dalla ripa di via Selva dei Cavalieri fino alla banchina di via Nomentana, in direzione Colleverde.

Sono stati inoltre puliti tutti i fossi presenti, tra cui i due di via Palombarese, per garantire il regolare deflusso delle acque.

Il sindaco Umberto Falcioni ha dichiarato: “Si tratta di un lavoro costante, che non si esaurisce in un singolo intervento, ma prosegue giorno dopo giorno con l’obiettivo di prevenire rischi. Soprattutto in vista della stagione estiva, e migliorare complessivamente la qualità del nostro territorio”.

Le attività sono coordinate dall’Ufficio Ambiente, con l’assessore Lorena Colasanti.