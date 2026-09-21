Guidonia, via libera all’assegnazione di 21 nuove licenze NCC: il Comune avvia la fase della manifestazioni di interesse

Si sblocca il dossier sul noleggio con conducente. Con la determina (la n.107) firmata oggi 21 settembre 2026 dal dirigente dell’Area VIII Ambiente, Attività Estrattive, Patrimonio e Suap, architetto Flavio Fabbietti, il Comune di Guidonia Montecelio ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate al rilascio di 21 nuove autorizzazioni NCC.

Un passaggio atteso, che dà attuazione a quanto stabilito lo scorso 22 luglio dalla giunta comunale con la delibera n. 96. In quell’occasione, in conformità al Regolamento della Città Metropolitana di Roma Capitale e al Regolamento comunale aggiornato lo scorso luglio, era stato fissato a 34 il numero complessivo di autorizzazioni NCC di competenza dell’Ente. Tredici licenze risultano già assegnate nel corso degli anni: da qui i 21 posti ancora disponibili.

L’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Lombardo, ha scelto la strada della doppia fase. Prima la raccolta delle manifestazioni di interesse, poi la vera procedura pubblica per la formazione della graduatoria.

Non è un bando, ma un passaggio obbligatorio

Lo chiarisce la determina stessa. L’avviso approvato non è una procedura di affidamento concorsuale, non prevede punteggi né graduatorie di merito e non costituisce proposta contrattuale. È una fase esplorativa, che serve al Comune per censire i soggetti in possesso dei requisiti che intendono partecipare.

Un dettaglio cruciale per gli aspiranti operatori. Nella successiva fase di formazione della graduatoria potranno essere invitati esclusivamente coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse e che risulteranno idonei. Chi non aderirà ora, resterà fuori.

L’intera procedura si svolgerà in modalità telematica. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma certificata “TRASPARE”, adottata dall’Ente per la gestione delle gare. Non saranno prese in considerazione istanze inviate con canali diversi. Responsabile Unico del Progetto è l’alto funzionario Giovan Felice Mancini.

I requisiti richiesti

L’avviso, corredato da tre allegati – modello di domanda, informativa privacy e informativa sul conflitto di interessi – individua i requisiti generali e specifici. Tra questi, la cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 21/1992; l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani; la disponibilità del veicolo secondo le modalità indicate nell’avviso e, condizione vincolante, la disponibilità di una rimessa e di una sede operativa nel territorio comunale di Guidonia Montecelio.

Il provvedimento, si legge nell’atto, non comporta oneri a carico del bilancio comunale né l’assunzione di obblighi contrattuali.

L’avviso e i relativi allegati saranno pubblicati sull’Albo Pretorio online, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sulla piattaforma TRASPARE.

Avverso l’atto è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.