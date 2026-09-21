Guidonia, al Teatro Imperiale esperti a convegno sulla riscossione locale. Focus su rottamazione quinquies e controlli

Le nuove regole sulla riscossione locale, la definizione agevolata, la rottamazione quinquies e il ruolo di AMCO (Asset Management Company), la società controllata dal Ministero dell’Economia che opera come soggetto pubblico incaricato del coordinamento della riscossione coattiva dei crediti tributari e patrimoniali per i Comuni in difficoltà. Sono i temi al centro del convegno formativo in programma domani, mercoledì 22 settembre al Teatro Imperiale di Guidonia, dalle 14.30 alle 18.30.

Un appuntamento tecnico, ma con ricadute dirette sui cittadini, fortemente voluto da Valentina Torresi, assessore al Bilancio del Comune di Guidonia Montecelio, e promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e da ANCREL Lazio, l’associazione dei revisori degli enti locali. In collaborazione con i Comuni di Guidonia e Tivoli, la Fondazione ADERC e la Fondazione Studi Oreste Bertucci.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è fare chiarezza su una materia in continua evoluzione e che tocca il cuore dei bilanci comunali.

“Un appuntamento importante, che andrà a trattare argomenti di stretta attualità per gli enti locali e per il personale deputato alla riscossione – afferma Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio e vicepresidente ENPACL -. Ritengo fondamentale portare avanti percorsi di formazione e informazione su questi temi. È un ulteriore servizio che viene poi fornito ai cittadini, che avranno a disposizione informazioni precise e chiare”.

Sulla stessa linea l’assessore Torresi: “Come Comune di Guidonia è per noi un orgoglio aver contribuito all’organizzazione di un convegno così importante, con tante personalità e colleghi professionisti. È un ulteriore passo nel percorso che stiamo portando avanti sulla riscossione locale, proprio in materia di definizione agevolata e rottamazione quinquies. È fondamentale essere adeguatamente formati”.

“Come presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma ho sempre messo la formazione al centro delle azioni dell’Ordine – conclude Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia a Guidonia e presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e provincia -. Aver organizzato un evento così rilevante, non solo per i professionisti ma anche per la cittadinanza, è motivo di orgoglio ma anche di responsabilità”.

Tanti i saluti istituzionali attesi. Interverranno Enrico Crisci, presidente dell’ODCEC di Tivoli, Marco Innocenzi e Giorgio Strafonda, sindaco e assessore al Bilancio di Tivoli, e Mauro Lombardo, sindaco di Guidonia Montecelio.

A moderare i lavori sarà Patrizio Battisti, consigliere ODCEC di Tivoli e presidente di ANCREL Lazio. Tra i relatori, dirigenti comunali di Guidonia e Tivoli, commercialisti, consulenti del lavoro e i vertici di Tre Esse Italia Srl, società concessionaria per i tributi del Comune di Guidonia. Il convegno è accreditato per la formazione professionale continua.