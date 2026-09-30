Guidonia, telecamere davanti alle scuole contro bullismo, aggressioni e spaccio: via libera al progetto da 100 mila euro

Videosorveglianza davanti alle scuole per arginare bullismo, aggressioni e spaccio. Con la delibera n. 122 del 29 settembre, la giunta comunale di Guidonia Montecelio ha approvato il “Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per l’installazione di nuovi impianti di sorveglianza in prossimità dei plessi scolastici del territorio”.

Il progetto, del valore di 99.967,06 euro, sarà candidato al finanziamento regionale previsto dall’avviso pubblico “SICUREZZA IN COMUNE – annualità 2026”, approvato dalla Regione Lazio con determinazione n. G09653 del 13 luglio scorso. A “firmare” la proposta è il dirigente e Comandante del Corpo di Polizia Locale Paolo Rossi, su indicazione del sindaco Mauro Lombardo. L’intervento rientra nell’obiettivo specifico 1 del bando, denominato “Smart School Security“, che finanzia proprio l’installazione, l’implementazione e l’adeguamento di sistemi di videosorveglianza intorno agli istituti scolastici.

Un’occasione colta al volo dall’amministrazione. In virtù della popolazione residente superiore agli 80 mila abitanti, Guidonia Montecelio può infatti richiedere il contributo massimo previsto dal bando, pari a 100 mila euro, con copertura della spesa ammissibile fino al 100%. Il quadro economico presentato è di 80.618,60 euro oltre Iva al 22% e incentivi per funzioni tecniche.

Nel PFTE (Progetto Fattibilità Tecnico-Economica), composto da relazione tecnica, planimetrie con gli schemi di posizionamento delle telecamere, quadro economico e cronoprogramma, l’esigenza viene definita “prioritaria”: elevare i livelli di sicurezza urbana e integrata attorno alle scuole, rafforzando la prevenzione dei fenomeni di illegalità e incrementando la percezione di sicurezza di cittadini e famiglie.

Non si tratta solo di telecamere. Il progetto tecnico, si legge nella delibera, prevede “soluzioni hardware e software atte a garantire il monitoraggio costante dell’infrastruttura, nonché la futura eventuale condivisione delle informazioni e dei flussi video con le centrali operative delle Forze dell’Ordine territoriali, in un’ottica di sistema integrato di vigilanza”. Un modello che si inserisce nei patti per la sicurezza urbana già sottoscritti dall’Ente con la Prefettura di Roma.

Iter serrato. Per rispettare i termini perentori di presentazione dell’istanza sulla piattaforma informatica regionale, la giunta ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile. Contestualmente, come previsto dalla normativa, il progetto verrà trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo per il prescritto esame da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Con il voto unanime, l’esecutivo ha quindi dato mandato al Comandante della Polizia Locale di adottare tutti gli atti gestionali successivi, dalla formalizzazione dell’accettazione del contributo all’eventuale aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche. Se il finanziamento verrà concesso, per Guidonia si aprirà una nuova fase della sicurezza scolastica: non più solo interventi a posteriori, ma una rete di prevenzione capillare davanti ai cancelli dove, ogni giorno, si gioca la tranquillità di studenti e genitori.