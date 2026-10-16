Guidonia, altri 135 mila euro per intervenire su asfalto usurato e marciapiedi sconnessi: approvato il progetto esecutivo

Marciapiedi sconnessi, asfalto usurato e tratti da completare. Il Comune di Guidonia Montecelio interviene con un piano di manutenzione ordinaria da 135 mila euro.

Con determina del 15 ottobre 2026, la dirigente dell’Area VI Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, Bernardina Colasanti, ha approvato il progetto esecutivo per gli “interventi di manutenzione ordinaria strade e completamento dei marciapiedi”, redatto ai sensi dell’art. 41 del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023).

Il progetto, curato dal geometra Adelfio Novelli – titolare di Elevata Qualificazione della U.O. Manutenzioni e nominato con lo stesso atto Responsabile Unico di Progetto (Rup) – prevede un quadro economico di 100.238,82 euro per lavori veri e propri, di cui 1.727,62 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e 34.761,18 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, tra IVA, contributo Anac, incentivi per funzioni tecniche e spese per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Le risorse, stanziate nel Bilancio di Previsione 2026-2028, serviranno per rifare il manto di usura dei marciapiedi più ammalorati e per completare alcuni tratti interrotti. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica, gli itinerari sono stati individuati sulla base di criteri precisi: appartenenza alla rete primaria della mobilità, collegamento tra le principali centralità urbane, presenza di attività commerciali e servizi, edifici di pubblico interesse e segnalazioni pervenute all’Ente dai cittadini.

Non è prevista la suddivisione in lotti. Una scelta, spiegano dall’amministrazione, dettata dalla necessità di evitare “l’antieconomicità gestionale del frazionamento” e di garantire “l’esecuzione dell’appalto in tempi certi” con un unico operatore.

L’importo è finanziato nell’ambito dell’assestamento generale di bilancio approvato a luglio, che aveva destinato 300 mila euro complessivi al capitolo manutenzioni. La manodopera stimata per questo primo stralcio ammonta a 9.936,66 euro. Il progetto, composto da relazione tecnica, computo metrico, elenco prezzi e capitolato speciale d’appalto, rimane agli atti d’ufficio. I prossimi passaggi saranno l’affidamento dei lavori e la nomina del gruppo di lavoro.