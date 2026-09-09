Guidonia, il Comitato dei Cittadini organizza un corteo per la riapertura della vecchia stazione

Il caso relativo all’apertura della nuova stazione e alla precedente chiusura della stazione di Guidonia Montecelio-Sant’Angelo Romano è ancora oggetto di polemiche. Il tema muove la cittadinanza, che non accetta la situazione allo stato attuale. A dar voce al malcontento generale è il nuovo Comitato dei Cittadini di Guidonia, che ha già organizzato un corteo pacifico per il prossimo 26 settembre. Alle ore 16:00 l’appuntamento è in Piazza Matteotti e il percorso avrà la sua conclusione proprio davanti alla vecchia stazione. Il Comitato sfrutterà questo spazio per spiegare le azioni legali avviate e per ascoltare le difficoltà degli ultimi mesi dei cittadini.

Un’altra azione legale in corso

Il Presidente del Comitato dei Cittadini di Guidonia Giuseppe Siragusa ha dichiarato: “Mentre stiamo completando la preparazione della denuncia formale che presenteremo a breve presso il Tribunale di Tivoli contro la chiusura della vecchia stazione, invito tutti i cittadini a partecipare massicciamente a questo appuntamento”. Il suo intervento si chiude con un messaggio forte alla collettività: “Ci troviamo davanti a una vera e propria battaglia di civiltà non più rimandabile, fondamentale per la tutela della qualità della vita, della mobilità e del futuro stesso di Guidonia e dei suoi abitanti”.