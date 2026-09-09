Monterotondo, decoro e pulizia: al via il Piano fisso di spazzamento meccanizzato dell’Apm

Pulizia, igiene e decoro urbano. Sono le tre parole d’ordine del nuovo Piano fisso di spazzamento meccanizzato predisposto da Apm (Azienda pluriservizi municipale) e presentato dal Comune di Monterotondo. Un piano strutturato che punta a garantire una pulizia più profonda ed efficace delle vie ad alto scorrimento, spesso le più difficili da trattare a causa della presenza costante di veicoli in sosta lungo i margini della carreggiata.

Per permettere ai mezzi meccanici di operare in modo rapido e capillare, l’amministrazione ha disposto l’istituzione di divieti di sosta temporanei e cadenzati nelle strade interessate dagli interventi. Un provvedimento mirato, che richiede la collaborazione dei cittadini.

“Un piccolo gesto di collaborazione da parte di tutti – prestare attenzione alla segnaletica e spostare l’automobile negli orari indicati – fa una grande differenza per l’intera città”, si legge nella nota diffusa da Palazzo Orsini e firmata dal sindaco Riccardo Varone e dall’assessore alle Società Partecipate Ruggero Ruggeri.

Il calendario dei divieti

I divieti saranno in vigore dalle ore 7:00 alle ore 10:00 secondo il seguente schema:

Il lunedì toccherà a via Aldo Moro, ogni primo lunedì del mese.

Il martedì sarà la volta di via Serrecchia (1° e 3° martedì del mese) e di via Vincenzo Federici (2° e 4° martedì).

Il giovedì interventi in via Fausto Cecconi (1° e 3° giovedì) e in via XX Settembre (2° giovedì del mese).

Il venerdì interessato viale Mazzini, nel tratto compreso tra via Madonna di Loreto e via Corsica, ogni 2° e 4° venerdì del mese.

Il sabato, infine, divieto in via Kennedy (3° sabato) e in via dello Stadio (4° sabato).

Settembre mese di prova, da ottobre le sanzioni

Per favorire una capillare informazione alla cittadinanza, l’amministrazione ha previsto un periodo transitorio. Per tutto il mese di settembre, pur essendo già operativo, il Piano sarà considerato in fase d’avvio. Nessuna sanzione, dunque, ma un invito a prendere confidenza con i nuovi orari.

La stretta scatterà dal 1° ottobre. Da quella data, il mancato rispetto dei divieti di sosta comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

“Rispettare gli orari dei divieti significa permettere un lavoro rapido, accurato e senza ostacoli – sottolineano dal Comune -. Perché la pulizia e il decoro passano non solo dall’impegno quotidiano di Apm ma anche dal senso civico di ciascuno di noi”, conclude la nota.