Guidonia, Fratelli d’Italia presenta una mozione contro le violenze nei cortei: “Atto dovuto per la legalità”

La linea della fermezza contro i disordini e i blocchi stradali approda nell’aula del consiglio comunale di Guidonia Montecelio. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha infatti depositato una mozione di condanna per gli episodi di violenza registrati nel corso delle recenti manifestazioni a Roma e nel resto del Paese. Un documento politico che ha già raccolto la firma di quasi tutti i capigruppo della maggioranza e che punta a impegnare formalmente il sindaco e la giunta in una netta presa di posizione a tutela della legalità e a sostegno delle forze dell’ordine.

A farsi promotori dell’iniziativa sono il capogruppo del partito Adalberto Bertucci e il consigliere Augusto Cacciamani. “Non potevamo restare indifferenti davanti a quanto accaduto”, spiegano i rappresentanti di Fratelli d’Italia, tracciando un netto perimetro tra il legittimo esercizio del dissenso e la deriva violenta. Nel mirino dei promotori non ci sono solo le aggressioni agli agenti e i danneggiamenti alle attività commerciali, ma anche i recenti blocchi stradali legati alle proteste dell’autotrasporto e del settore agricolo, accusati di aver paralizzato la circolazione delle merci e danneggiato il tessuto economico. La mozione solleva inoltre il velo sul rischio di possibili infiltrazioni e strumentalizzazioni della criminalità organizzata all’interno dei movimenti di protesta.

L’atto punta a impegnare l’amministrazione su un doppio binario. Da un lato, la solidarietà formale alle forze di polizia e la condanna dei metodi illegali di presidio, dall’altro l’avvio di percorsi di educazione alla legalità nelle scuole del territorio in sinergia con le associazioni locali. Sulla stessa lunghezza d’onda si schiera anche l’assessore al Bilancio Valentina Torresi, sempre di Fdi, che definisce la mozione “un atto dovuto” e lancia un appello all’aula auspicando la massima convergenza possibile di tutte le forze politiche al momento del voto.