Elezioni Guidonia, Zarro annuncia: “L’obiettivo è costruire un’alternativa seria a Lombardo”. E apre a Forza Italia

Nel 2022 si è candidato sindaco con il progetto “In Comune”, raccogliendo 2920 voti e precisamente il 9.58% delle preferenze. A febbraio 2024 è diventato assessore della Giunta di Mauro Lombardo, assumendo le deleghe alle politiche giovanili, alla pubblica istruzione, all’innovazione e al turismo. Dopo quasi un anno e mezzo, a luglio 2025, il sindaco Lombardo ha revocato i suoi assessori e formato una nuova Giunta, sostituendolo con Michele Venturiello. Questa è la storia politica di Claudio Zarro, uomo di 42 anni che ha recentemente aderito anche a “Progetto Civico Italia” di Alessandro Onorato.

Le prossime elezioni del 2027

A Guidonia Montecelio si avvicina il periodo delle elezioni. Nel 2027 finirà il mandato di Mauro Lombardo e si tornerà alle urne. Tra i possibili candidati sindaci c’è anche Claudio Zarro. “La nostra città ha bisogno di una prospettiva politica e amministrativa fondata su una visione chiara, sulla concretezza delle proposte e sulla capacità di dare risposte alle esigenze dei cittadini. Esistono le condizioni per avviare un percorso di confronto tra le diverse realtà politiche e civiche del territorio. L’obiettivo è quello di costruire un’alternativa seria e credibile all’attuale amministrazione“, ha scritto Zarro nel suo comunicato. Le priorità per le prossime elezioni nella sua visione sono “lavoro, attenzione al prossimo, spazi verdi, opportunità per i giovani ed i meno giovani. In questo percorso, la nostra esperienza civica di In Comune e delle altre liste deve svolgere un ruolo da protagonista”.

Possibili alleanze?

Pochi giorni fa, in esclusiva ai microfoni di Dentro Magazine, il segretario di Guidonia Montecelio di Forza Italia Valerio Massini ha aperto a possibili alleanze al di fuori del centrodestra.



“Ho letto con interesse, in questo contesto, le recenti dichiarazioni dei rappresentanti locali di Forza Italia e la disponibilità manifestata ad avviare un dialogo con le realtà politiche e civiche della città. Un’apertura che considero positiva e che può contribuire a favorire un confronto più ampio. Tuttavia, il punto di partenza deve essere la condivisione di una visione amministrativa e di un programma concreto. Solo su queste basi sarà possibile valutare eventuali convergenze politiche“. Così Claudio Zarro ha manifestato la propria disponibilità al partito di centrodestra.