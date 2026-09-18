Guidonia, stop al traffico per il “Gran Premio del Lazio”: ecco tutte le strade chiuse sabato 19 settembre

Tutto pronto per il grande ciclismo. Sabato 19 settembre 2026 il territorio di Guidonia Montecelio sarà attraversato dal “Gran Premio del Lazio”, la corsa ciclistica internazionale inserita nel calendario UCI e nel circuito Coppa Italia delle Regioni, organizzata dalla Terenzi Sport Eventi Società Sportiva Dilettantistica.

Per consentire il regolare svolgimento della gara, il dirigente della Polizia Locale Paolo Rossi ha firmato l’ordinanza n. 321 del 17 settembre, che disciplina in via d’urgenza la viabilità cittadina.

Il provvedimento arriva dopo l’autorizzazione di ASTRAL rilasciata il 16 settembre e dopo il tavolo tecnico convocato lo stesso giorno con il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Il piano viabilità

Dalle ore 12:30 di sabato e fino al termine dell’evento, sarà disposta l’interdizione all’occorrenza del traffico veicolare – quindi la chiusura a blocchi, in concomitanza con il passaggio dei corridori e dei mezzi al seguito – nelle seguenti strade:

Viale Roma, nel tratto compreso tra via Tiburtina e via Casal Bianco;

Via Casal Bianco, da viale Roma a via della Pietrara;

Via della Pietrara, da via Casal Bianco a via Formello;

Via della Longarina, da via Trento a viale Roma;

Via delle Genziane, da via dei Tulipani a viale Roma.

Il divieto si estende a tutti i veicoli, inclusi motocicli e velocipedi. Saranno esclusi esclusivamente i mezzi in servizio di polizia e di soccorso.

I controlli e i trasporti

A far rispettare le prescrizioni saranno il Corpo di Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale previsti dall’articolo 12 del Codice della Strada. L’ordinanza prevede inoltre che gli agenti operanti sul posto possano apportare ulteriori modifiche alla circolazione, se ritenute necessarie per la sicurezza.

Il provvedimento, come si legge nel testo, “viene rilasciato ai soli fini viabilistici” e non sostituisce le autorizzazioni relative alla safety e security, che restano in capo all’organizzatore.

Avvisati tutti gli enti interessati. Forze di Polizia del territorio, Vigili del Fuoco, servizio di soccorso ARES 118 e i servizi di trasporto pubblico COTRAL e BIS. Possibili ritardi e deviazioni per gli autobus nelle ore della corsa. Per i residenti e per chi arriva dalla Tiburtina e dai comuni limitrofi, compreso Monterotondo, il consiglio è di evitare l’asse di Viale Roma nelle ore centrali del pomeriggio e di prediligere percorsi alternativi.

Il percorso da Fiuggi al lago di Bracciano

Saranno oltre 180 chilometri dalla Ciociaria al lago di Bracciano, da Fiuggi e Ferentino ad Anguillara Sabazia. Secondo gli organizzatori la gara sarà lunga 182,35 km con una suggestiva trentina di chilometri finali lungolago. Lo start ufficioso è previsto alle 11 da Fiuggi, con 8,5 km di trasferimento, e il via ufficiale alle 11:20 da Ferentino. Al via sono attese 21 formazioni, tra cui tre WorldTour. La blasonata Ineos Netcompany, la Jayco AlUla e la XDS Astana, oltre ai development team di Movistar e Bahrain Victorious. Presenti tutte le Professional italiane e diverse Continental.

La gara si inserisce in una settimana intensissima per il ciclismo del Centro-Sud, tra Trofeo Matteotti e Giro d’Abruzzo prima e Giro di Campania poi.