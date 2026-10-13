Guidonia, rinasce il Campo dei Pini: sì della giunta al pubblico interesse. Progetto di riqualificazione da 331 mila euro

È abbandonato al degrado, ora può tornare ad essere il campo di tutti. Il futuro del Campo dei Pini comincia a prendere forma. La giunta comunale ha riconosciuto l’interesse pubblico del progetto di riqualificazione, ammodernamento e gestione dell’impianto presentato dall’Associazione Calcistica Dilettantistica Guidonia.

Un passaggio formale ma decisivo, che apre la strada alla fase di affidamento. L’associazione, con sede in via Adorno Camarotta 12, è stata l’unica a rispondere alla manifestazione di interesse promossa dall’Area III – U.O. Sport del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2021: è la norma che consente alle società e associazioni sportive senza scopo di lucro di proporsi per recuperare impianti pubblici, facendosi carico dei costi in cambio della gestione orientata all’inclusione.

E l’impianto ne ha bisogno. Acquisito a titolo gratuito dal Comune proprio per finalità sociali, il Campo dei Pini versa oggi in condizioni di abbandono. La proposta dell’Asd Guidonia prevede un investimento interamente privato da 331.110,22 euro oltre IVA, con un cronoprogramma di 90 giorni lavorativi.

Nel dettaglio, il piano prevede indagini geognostiche e geotecniche, il rifacimento completo del fondo con un nuovo manto in erba sintetica autodrenante, la realizzazione dell’impianto di irrigazione, il recupero degli spogliatoi con rifacimento dell’impianto idraulico, la sistemazione delle torri faro e la fornitura di nuovi arredi e attrezzature sportive.

Ma non è solo un intervento edilizio. Il cuore del progetto è la sua vocazione sociale, come richiesto dal bando. La proposta include, infatti, percorsi gratuiti in collaborazione con gli istituti scolastici, l’accesso gratuito all’attività calcistica per un numero di giovani segnalati dall’ufficio Politiche sociali, giornate di apertura gratuita per i ragazzi, lo sviluppo del settore femminile e la disponibilità dell’area verde per camminate dedicate agli anziani, secondo calendari da concordare.

Tutti impegni che, precisano dal Comune di Guidonia Montecelio, dovranno essere tradotti in obblighi concreti e verificabili nella futura convenzione: numero di beneficiari, modalità di accesso, calendari, rapporti con le scuole e rendicontazione periodica delle attività, oltre a criteri oggettivi per l’utilizzo dell’impianto da parte di altre associazioni.

Come sottolineato dall’amministrazione, il riconoscimento dell’interesse pubblico non equivale ancora all’approvazione del progetto esecutivo né al rilascio di autorizzazioni. Come previsto dall’art. 19 del disciplinare, si procederà ora alla richiesta del progetto esecutivo, alla verifica di conformità e all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria prima della firma della convenzione.

“Questo progetto testimonia l’impegno dell’amministrazione a favore dello sport e dell’inclusione – commenta l’assessore allo Sport, Cristina Rossi –. Il Campo dei Pini può diventare un punto di riferimento per tutta la comunità, dai più piccoli agli anziani, promuovendo uno stile di vita sano e attivo”.

Sulla stessa linea il sindaco Mauro Lombardo: “Compiamo un passo importante per restituire alla città un impianto oggi in degrado, senza oneri per il Comune e con una forte vocazione sociale. Il ‘Campo dei Pini’ potrà tornare ad essere un luogo di aggregazione e inclusione”.