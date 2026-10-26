A Sassari, Torres-Guidonia Montecelio 2-0. Ginestra: “Troppi errori”

Al cospetto di una Torres che in casa continua a non fallire un colpo, il Guidonia Montecelio 1937 Fc cede per 2-0 alternando momenti negativi a quelli positivi all’interno di un match e commettendo forse qualche errore di troppo in un match così delicato.

Il vento del Comunale “Vanni Sanna” di Sassari in una domenica di fine ottobre accompagna le squadre al momento dell’ingresso in campo. Dopo 30 secondi, Mastinu impegna Drago dalla distanza con il portiere che si distende bene sulla sua sinistra. Impegnativa anche la parata del numero uno ospite sul colpo di testa di Bunino per un inizio aggressivo della Torres. Al 18′ Bunino approfitta di un errore in impostazione del Guidonia Montecelio, raccoglie un rimpallo terminato sul palo e deposita in rete per il gol del vantaggio. Al 42′ gran giocata di Murgia, cross liftato per la testa di Ferrari che gira di testa mandando alto da ottima posizione. Al 45′ Drago interviene bene sulla conclusione di Masala al volo sulla sponda di Corsinelli, il portiere si oppone con il corpo al tiro a botta sicura.

Al 52′ anche il Guidonia Montecelio si esprime bene sugli sviluppi di una rimessa laterale, Ferrari di testa mette in condizione Murgia di calciare verso la porta ed è provvidenziale l’intervento in tuffo di Zaccagno. Invece tre minuti dopo Carboni controlla sull’assist di Corsinelli, si posiziona il pallone e di destro colpisce per il raddoppio della Torres. I guidoniani accusano il colpo e potrebbero capitolare di nuovo tre minuti dopo, ma Drago prima risponde di piede su Bunino e poi si distende sulla conclusione di Masala. Al 67′ decisiva deviazione di Baroni che manda in angolo un tentativo dall’altezza del dischetto dello scatenato Bunino. Al 77′ altra occasione per Ferrari che controlla bene ma manda altissimo con tutto il tempo per coordinarsi e prendere la mira. Invece al minuto 89 è un potente diagonale di Vertainen a costringere all’intervento in tuffo Zaccagno. Sempre Vertainen di testa al quarto minuto di recupero va vicino al gol a quel punto della bandiera.

“Certo che dobbiamo approfondire questa analisi di andare sempre sotto di due gol in trasferta. Inoltre se vieni a Sassari e fai tanti errori è anche giusto non portare a casa il risultato. Abbiamo provato sempre a riaprire la gara. Sotto l’aspetto agonistico la Torres ha fatto meglio di noi. Questa è colpa mia: è l’allenatore che deve tirare fuori l’ardore giusto”, così in conferenza stampa un preoccupato Ciro Ginestra.

Dubbi anche sull’arbitraggio e in particolare su una rete annullata a Vertainen per un presunto fallo di Zappella che non riesce a chiarirsi dalle immagini. Altri due gol annullati al Guidonia Montecelio 1937 Fc, in quel caso per posizioni di fuorigioco riviste al supporto video.

Sabato 31 ottobre, per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Sky WiFi, allo Stadio “Città dell’Aria” arriverà il Perugia, club storico che vanta 13 partecipazioni in Serie A, un passato glorioso con calciatori come Paolo Rossi, Nakata, Zè Maria e Fabrizio Ravanelli e la vittoria di una competizione internazionale nel 2003 con l’Intertoto.