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La Primavera 3 del Guidonia Montecelio 1937 Fc in trasferta contro il Sorrento

Danilo D'Amico
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Danilo D'Amico
2 Minuti di lettura
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Due settimane utili per riflettere e per migliorare oltre che per recuperare alcuni giocatori fuori per infortuni nelle prime quattro giornate del campionato di Primavera 3 dove il Guidonia Montecelio 1937 Fc ha incontrato molte difficoltà, perdendo anche l’ultima sfida contro il Gubbio per 2-1 al “XII Apostoli” di Fonte Nuova, e ritrovandosi con appena due punti in classifica.

Oggi, sabato 24 ottobre, però i rossoblù affrontano il Sorrento allo Stadio “San Lorenzo” di Agerola (Napoli) con calcio d’inizio alle 15: arbitro dell’incontro il signor Giacomo Cutino di Salerno, assistenti Saverio Falco e Simone Irollo di Nola. I rossoneri comandano la classifica con 12 punti in 4 partite, cammino netto di sole vittorie. Sulla carta una sfida proibitiva per la squadra rossoblù di Tommaso Rocchi: “Il Gubbio nell’ultima partita è partito con più convinzione realizzando il gol con Toska (che ha superato Liguori su una palla gestita male a centrocampo, ndr), nel nostro momento migliore nella ripresa abbiamo subito il raddoppio (sempre con Toska in mischia, ndr). Fino al termine della sfida la squadra ha provato a conquistare un risultato positivo (di Binoshaj di testa sul cross di Bagliesi la rete che ha riaperto i giochi, ndr). Bisogna crescere e migliorare nell’atteggiamento trovando continuità nei novanta minuti. Mi aspetto una partita difficile contro il Sorrento, abbiamo cercato di lavorare bene durante la sosta”.

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