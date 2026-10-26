Mentana, la svolta del decoro urbano: debutta la spazzatrice “salva-vicoli” per i centri storici

Una città più curata e accogliente comincia dalla manutenzione quotidiana del suo patrimonio più visibile: le strade e gli spazi pubblici. È questo il principio cardine che guida il nuovo corso dei servizi di igiene urbana del Comune di Mentana, dove il gestore del servizio locale Mentana Ambiente ha varato un piano straordinario di potenziamento dello spazzamento stradale, mirato a ridefinire gli standard del decoro e della vivibilità cittadina.

Il progetto risponde all’esigenza di innalzare la frequenza e l’accuratezza dei passaggi dei mezzi nei quartieri residenziali e nelle arterie principali, ma anche di superare i limiti strutturali che storicamente condizionano la pulizia dei nuclei più antichi del territorio.

Tecnologia compatta per il cuore antico e Castelchiodato

La vera novità logistica del piano d’intervento risiede nell’introduzione di una spazzatrice meccanica di dimensioni ridotte. Un mezzo compatto e di ultima generazione, progettato specificamente per muoversi con agilità all’interno di contesti urbanistici complessi e geometricamente ridotti. La nuova tecnologia “salva-vicoli” consentirà di estendere la pulizia profonda alle strade del centro storico di Mentana e alle caratteristiche vie della frazione di Castelchiodato, aree storicamente precluse ai mezzi di grandi dimensioni a causa di strettoie, pendenze e architetture medievali.

L’impiego di una flotta differenziata permetterà di non trascurare alcun angolo del territorio, garantendo una capillarità d’azione che unisce l’efficienza meccanica alla cura del dettaglio, tipica dello spazzamento manuale.

Il fattore sostenibilità e la cura del territorio

Il potenziamento del servizio non risponde soltanto a un’esigenza estetica, ma si inserisce in una più ampia strategia di sostenibilità ambientale. Mantenere le strade libere da detriti, foglie e rifiuti leggeri riduce l’impatto dell’inquinamento da polveri e previene il rischio di ostruzione di caditoie e tombini in vista delle piogge stagionali. Dall’amministrazione comunale e dai vertici della società traspare un messaggio chiaro: il decoro urbano è un bene comune che si costruisce attraverso la sinergia tra investimenti industriali e senso civico della cittadinanza. Il potenziamento dei mezzi e delle frequenze rappresenta la base strutturale, ma la cura duratura del territorio resta legata a un patto di collaborazione quotidiana per una città più pulita e vivibile.