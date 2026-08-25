West Nile a Guidonia Montecelio, altri tre contagi. Al via il secondo ciclo di disinfestazione in tutti i quartieri

Non si arresta l’ondata di West Nile Virus alle porte di Roma. Nelle ultime ore il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Rm5 ha comunicato al Comune di Guidonia Montecelio la positività di altri tre residenti: uno a Colle Fiorito, uno a Parco Azzurro e uno a Montecelio.

Tre nuovi tasselli che si aggiungono ai casi già rilevati nelle scorse settimane a Villanova e nel centro di Guidonia, e che confermano come l’infezione trasmessa dalla zanzara Culex pipiens si sia ormai radicata anche nell’hinterland est della Capitale.

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Il dato locale si inserisce in un quadro regionale in forte crescita. Secondo gli ultimi bollettini, il Lazio ha superato i 180 casi confermati nel 2025, con Latina epicentro dell’epidemia — 160 infezioni — ma con focolai attivi anche nelle Asl Roma 6, Frosinone e Roma 3. La Asl Roma 5, che comprende Tivoli e Guidonia, era già sotto osservazione per i primi due casi.

Il piano del Comune

Per arginare la diffusione, l’assessorato all’Ambiente ha disposto il secondo ciclo di disinfestazione adulticida e larvicida, che è attualmente in corso secondo un calendario serrato. Si è partiti il 17 agosto da Villanova, per poi proseguire il 18 a Setteville Nord e Marco Simone, il 19 a Montecelio e il 20 a Guidonia centro. Il 21 è stata la volta di Setteville-Pichini, il 24 di Colleverde, Colleverde 2 e Poggio Fiorito.

Oggi, 25 agosto, gli operatori sono al lavoro a Parco Azzurro e Vena d’Oro. Domani, 26 agosto, toccherà a Castell’Arcione, Colle Fiorito, Bivio di Guidonia e Albuccione. Chiusura mercoledì 27 a Villalba e La Botte. Interventi che il Comune esegue nelle ore serali, quando le zanzare sono più attive, e che prevedono la nebulizzazione di insetticida in strade, parchi e aree verdi.

Le raccomandazioni per i residenti sono le stesse diramate in queste ore dall’amministrazione: tenere chiuse le finestre durante il passaggio dei mezzi, ritirare panni stesi, ciotole per animali e giochi per bambini, evitare di lasciare alimenti all’aperto.

Un virus da non sottovalutare

Il West Nile non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso la puntura di una zanzara infetta. Nell’80% dei casi l’infezione decorre senza sintomi. Nel restante 20% può provocare febbre, mal di testa, dolori muscolari e spossatezza. Solo in meno dell’1% dei casi, soprattutto in soggetti anziani e fragili, evolve nella forma neuroinvasiva.

Proprio per questo, spiegano gli infettivologi, la prevenzione domestica è decisiva quanto la disinfestazione pubblica: svuotare ogni due giorni sottovasi e secchi, coprire i bidoni, pulire grondaie e tombini, usare zanzariere e repellenti a base di DEET o Icaridina nelle ore del tramonto, e trattare i ristagni inevitabili con pastiglie larvicide.

La Asl Rm5 ha invitato i medici di base a mantenere alta l’attenzione su febbri estive persistenti, soprattutto se comparse dopo soggiorni nelle aree segnalate.

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