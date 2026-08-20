Guidonia, stretta sugli “incivili” dei rifiuti: undici trasgressori sanzionati dagli ispettori ambientali in un mese

Undici verbali in meno di un mese. Cinquemilacinquecento euro di sanzioni complessive. È il bilancio dell’ultima offensiva contro chi abbandona rifiuti per strada, presentato ieri nel corso dell’audizione dei responsabili del Nucleo Tutela Ambiente – FEDRA davanti alla commissione consiliare Politiche Ambientali. A darne comunicazione, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo sui canali social istituzionali.

Dal 21 luglio al 19 agosto, gli ispettori ambientali hanno setacciato aree e spazi pubblici del territorio comunale, individuando e sanzionando undici trasgressori, comminando sanzioni pari a 500 euro a testa: è la cifra prevista per chi viene sorpreso a lasciare sacchi, ingombranti o scarti fuori dai cassonetti e al di fuori dei giorni di raccolta.

Un’attività che non si ferma. Come spiegato in commissione, l’azione degli ispettori prosegue in maniera continuativa, in stretto raccordo con l’assessorato all’Ambiente e con la Polizia Locale. Un lavoro di squadra che il Comune ha deciso di blindare fino a fine anno, prorogando fino al 31 dicembre 2026 la convenzione con FEDRA ETS, l’associazione di volontariato impegnata sul fronte del decoro urbano e del contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Nelle ultime settimane, spiegano dal Nucleo, il controllo si è fatto ancora più capillare. Servizi mirati, appostamenti all’alba e al tramonto, fototrappole nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno. L’obiettivo è duplice, da un lato risalire ai responsabili – anche attraverso l’ispezione dei sacchi abbandonati – dall’altro lanciare un segnale chiaro e scoraggiare i comportamenti illeciti. È la linea dura voluta dall’amministrazione contro le discariche abusive che da tempo deturpano frazioni e periferie. E i numeri cominciano a dire che la tolleranza, a Guidonia Montecelio, è finita.