Addio a Pippo, grande ambasciatore ‘involontario’ del made in Tivoli

Pippo La Rosa, storico titolare della paninoteca in via San Valerio a Tivoli, morto il giorno di Pasqua a 81 anni, è stato un vero fenomeno sociale e un ambasciatore ‘involontario’ del brand Tivoli, attirando per oltre quarant’anni clienti da Roma e da ogni parte della regione.

Il suo locale era diventato un’istituzione notturna, trasformando un semplice panino in un’esperienza cult e un punto di riferimento gastronomico nel Lazio. “Un influencer ante litteram”, hanno scritto di lui sui social. Al tempo stesso una attrazione turistica “al pari di Villa d’Este e Villa Adriana”; come pochi altri ha inoltre favorito l’attuazione di concrete politiche giovanili attorno alla sua attività commerciale, Insomma, una leggenda locale, un pezzo di storia di Tivoli, capace di trasformare un punto di ristoro in una tappa obbligata per generazioni di ragazzi e non. Conosciuto non solo a Tivoli ma in tutto il territorio romano e regionale, il suo banco ha creato un vero fenomeno di costume, portando folle di clienti, specialmente di notte. La sua paninoteca è stata definita tra le migliori, diventando un “imperdibile” appuntamento per tanti.

Il re dei mega panini

Per quasi mezzo secolo Pippo La Rosa è stato il simbolo della panineria notturna. Dai primi anni ’80, davanti al suo locale si sono formate file lunghissime fino a tarda notte. I mega panini farciti erano il suo marchio di fabbrica. Pane caldo, ingredienti abbondanti e composizioni che ogni cliente non dimenticava e tornava a mangiare alla prima occasione.

Il dolore sui social e il ricordo della città

Nel corso delle giornate di Pasqua e Pasquetta decine di messaggi di cordoglio sono comparsi sui social. Ex clienti, amici e residenti lo hanno ricordato. “ Tivoli c’è Pippo – ha scritto Riccardo Luciani su Facebook -. Sei stato un influencer ante litteram, pur senza saperlo e non avendo i social. Il tuo nome veniva al pari di Villa d’Este e Villa Adriana. Ti hanno copiato in tanti ma tu eri unico! Quante notti dopo le affissioni o le trasferte sono venuto a mangiare i tuoi panini! Il tuo era un punto di ritrovo per tanti ragazzi: hai dato da mangiare a tutti, agli sbandati e a chi non aveva soldi. È stato un onore per me premiare i tuoi 30 anni di attività il 10 agosto 2012. Nessuna autorità lo aveva mai fatto prima. Ma hai rappresentato tanto per la città, per tutti i tiburtini e non”.

Il cordoglio dell’amministrazione

“La Città di Tivoli ricorda Pippo La Rosa, per tutti “Pippo”. Non serve raccontare quanto la sua attività sia stata importante. La popolarità della sua panineria ha travalicato i confini locali ed è diventata una meta per tanti curiosi, che apprezzavano la bontà dei panini e l’umanità di Pippo. L’Amministrazione, insieme a tutta la Città, si stringe alla famiglia in questo profondo momento di lutto”.