Guidonia, obiettivo 2027: la galassia civica pronta ad allargarsi con pezzi azzurri per blindare il sindaco

Mancano poco più di sei mesi alla primavera del 2027, quando la terza città del Lazio per popolazione sarà chiamata alle urne per scegliere la nuova amministrazione comunale, ma la mappa delle alleanze si sta già ridisegnando sotto la spinta di strategie civiche e improvvisi smottamenti nei partiti tradizionali. A muovere le prime, decisive pedine sulla scacchiera è Guidonia Montecelio Domani. La forza civica più longeva del territorio, festeggia i 20 anni e apre ufficialmente sui social la sua campagna di reclutamento, mobilitazione e ascolto. Potrebbe non trattarsi solo di una rituale ricerca di candidature tra professionisti e rappresentanti dei quartieri per il rinnovo del consiglio comunale, ma il preludio a un’operazione politica ben più strutturata. Capace di fare da magnete alle spaccature che sta attraversando l’area moderata del Cdx.

Il nucleo del dibattito ruota attorno alla figura del sindaco uscente, Mauro Lombardo, alla guida di una coalizione che per oltre quattro anni ha tenuto insieme una forte impronta civica e la presenza strutturale di Fratelli d’Italia. Un modello di governo che ora, in vista della ricandidatura di Lombardo, è diventato il terreno di scontro all’interno di Forza Italia. Da una parte c’è la linea ufficiale del segretario cittadino Valerio Massini, che ha recentemente consumato uno strappo definitivo con il primo cittadino, dichiarando conclusa l’ipotesi di una coalizione unitaria di centrodestra e avviando i primi dialoghi per la costruzione di un’alternativa, dall’altra, invece, resiste la frangia legata all’ex consigliera Marianna De Maio (e all’assessore Michele Venturiello) e di una parte del direttivo azzurro, fermamente convinta della necessità di sostenere la continuità amministrativa di Lombardo alle prossime elezioni.

È in questa faglia che si inserisce l’appello strategico di Guidonia Montecelio Domani?. La lista è certamente forte di un percorso iniziato quasi vent’anni fa e caratterizzato da una radicata presenza nei diversi e complessi quartieri di una città strutturalmente policentrica. Proprio in questo quadro, la Civica potrebbe puntare a diventare l’approdo naturale proprio per i fuoriusciti forzisti e per l’ala della “fazione in dissenso”.

Per il sindaco Lombardo, l’eventuale assorbimento della componente moderata all’interno dello storico contenitore civico da sempre a lui vicino, rappresenterebbe un doppio successo strategico. Da un lato, permetterebbe di allargare e blindare il proprio consenso elettorale, capitalizzando il lavoro svolto nei quartieri durante il mandato e, dall’altro, eviterebbe traumi e stravolgimenti d’identità alla sua coalizione, preservandone quella spiccata e originaria vocazione civica che gli elettori hanno già premiato in passato. Le grandi manovre per il 2027 sono appena iniziate, ma il “cantiere politico Guidonia” sembra aver già trovato una sua precisa direzione.