Il gruppo Percassi ridisegna la mappa commerciale a nord della Capitale. Apre l’hub di Sant’Oreste con novanta vetrine

Un secolo fa l’asse della Flaminia e della Valle del Tevere era la via dei viandanti e dei poeti del Grand Tour, oggi quel medesimo corridoio, a trenta minuti netti da Roma Nord, si candida a diventare l’epicentro di un nuovo modello di sviluppo commerciale. Sabato 7 novembre aprirà ufficialmente al pubblico il Roma Outlet Village, mastodontico polo premium sorto dalle ceneri di una precedente esperienza e interamente ridisegnato da Arcus Real Estate, la società che fa capo alla galassia bergamasca del Gruppo Percassi. Un’operazione da 100 milioni di euro di investimento complessivo che non punta solamente a sommare vetrine, ma a ridefinire i flussi dello shopping tourism in un quadrante geografico finora rimasto ai margini dei grandi circuiti dell’outletismo laziale, tradizionalmente sbilanciati a sud tra Castel Romano e Valmontone.

La struttura si presenta con la fisionomia aperta del borgo pedonale: piazze d’acqua, installazioni scenografiche e ampi corridoi verdi studiati per trattenere il visitatore ben oltre il tempo di uno scontrino. Nella prima fase di sviluppo i cancelli si apriranno su novanta punti vendita, un nucleo di grandi firme internazionali – da Nike a Tommy Hilfiger, da Calvin Klein a Guess e Victoria’s Secret – destinato ad allargarsi progressivamente fino a raggiungere, a regime, quota 150 insegne. La strategia commerciale del gruppo poggia su un concetto chiaro: la tourism shopping destination. L’obiettivo non è soltanto drenare il bacino domestico della Capitale, ma agganciare il traffico ad alta densità dell’autostrada A1 all’altezza dello snodo di Ponzano Romano.

Il vero elemento di novità risiede tuttavia nel tentativo di osmosi con il territorio circostante. Il nuovo Village nasce infatti ai piedi del Monte Soratte, a ridosso del borgo medievale di Sant’Oreste e di quel dedalo ipogeo che sono i famosi Bunker sotterranei della Seconda Guerra Mondiale. Nelle intenzioni dei promotori, la vicinanza alla riserva naturale e ai siti storici della Sabina deve trasformare l’hub in una sorta di “stazione di posta” contemporanea. Un punto di convergenza dove il lusso accessibile della grande distribuzione incrocia la valorizzazione paesaggistica e l’offerta gastronomica locale, nel tentativo di dimostrare che la via per il rilancio della provincia può passare anche attraverso la via dello shopping.