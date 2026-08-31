West Nile a Guidonia, un nuovo contagio registrato a Colleverde. Salgono a sette i casi accertati in città

La Asl RM5 ha comunicato un nuovo caso di infezione da West Nile Virus in un residente della frazione di Colleverde, a Guidonia Montecelio, e, contestualmente, il riscontro del virus — lineage 2 — nella carcassa di una cornacchia (Corvus corone) rinvenuta in via Maremmana Inferiore.

Due segnalazioni che, secondo il Piano Nazionale Arbovirosi e le direttive della Regione Lazio, fanno scattare immediatamente le procedure di contenimento. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Lombardo, ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree circostanti i due episodi.

Non si tratta di un episodio isolato. Quello di Colleverde è il terzo contagio registrato sul territorio comunale nell’ultima settimana – dopo i casi di Villanova e Guidonia centro – e il settimo registrato in città a conferma di una circolazione del virus che quest’anno sta interessando in modo anomalo tutto il Lazio. Al 26 agosto, secondo l’ultimo bollettino della Regione e dell’Istituto Spallanzani, i casi accertati nel Lazio erano saliti a 63, con focolai nelle Asl Roma 1, 2, 3, 5 e 6 e il maggior numero di segnalazioni nella provincia di Latina. A livello nazionale, i casi confermati sono 432.

Il piano del Comune

L’intervento straordinario si affianca al secondo ciclo di disinfestazione ordinaria che sta interessando in questi giorni l’intero territorio comunale. Come confermato dalla Asl, le nebulizzazioni adulticide devono essere effettuate esclusivamente nelle aree in cui sia stato accertato un caso umano, e in un raggio massimo di 200 metri dal punto individuato. Il calendario, predisposto dall’assessorato all’Ambiente, ha preso il via il 17 agosto da Villanova, per poi proseguire il 18 a Setteville Nord e Marco Simone, il 19 a Montecelio e il 20 a Guidonia centro. Il 21 è stata la volta di Setteville-Pichini, il 24 di Colleverde, Colleverde 2 e Poggio Fiorito. Nel corso delle operazioni, il Comune raccomanda di tenere chiuse porte e finestre, di non lasciare all’aperto alimenti, ciotole per animali e biancheria stesa, e di evitare di sostare nelle aree trattate.

Cos’è e come ci si protegge

Il West Nile è un Flavivirus isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda. In Italia è presente in forma endemica dal 2008, con circolazione stagionale da giugno a novembre e picchi tra agosto e settembre. Il serbatoio naturale sono gli uccelli selvatici — in particolare i corvidi — e il vettore è la zanzara comune Culex pipiens.

Il contagio avviene esclusivamente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Nell’80% dei casi l’infezione è asintomatica. Nel 20% si manifesta con febbre moderata, cefalea, dolori muscolari e articolari. Solo in meno dell’1% dei casi, soprattutto in soggetti anziani e fragili, può evolvere in forma neuro-invasiva.

Non esiste un vaccino per l’uomo. Per questo la Asl Roma 5 insiste sulle misure di prevenzione: utilizzo di repellenti cutanei a base di DEET o icaridina, abbigliamento protettivo chiaro e coprente nelle ore serali, installazione di zanzariere, ed eliminazione sistematica di ogni ristagno d’acqua in giardini, cortili, terrazzi e balconi — sottovasi, secchi, copertoni e annaffiatoi dove le zanzare depongono le uova.

Gli elenchi completi degli interventi del primo e secondo ciclo di disinfestazione ordinaria sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio.