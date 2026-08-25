Frattesi trascina la Lazio a Bologna, Mandas salva la vittoria

Finalmente giorni positivi in casa Lazio. Dopo la bella vittoria in casa del Bologna arrivano anche sussulti dal mercato con l’attaccante Pinamonti sempre più vicino. La squadra di Gattuso ha una base definita, come visto anche all’esordio in Serie A. La brutta prestazione contro il Mantova, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, è ormai alle spalle.

Contro i rossoblù Zaccagni sfiora il gol in diagonale dopo otto minuti. Al 17′ la reazione dei padroni di casa con Piccoli che gira sul fondo un angolo basso di Miranda. Sempre sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Helland che Mandas alza sopra la traversa. La parata più importante Mandas la compie all’inizio del secondo tempo quando con un colpo di reni vola sulla destra a deviare una girata testa di Odgaard. Così è Frattesi a diventare l’eroe della giornata, Dia innesca il centrocampista che s’inserisce e non sbaglia a tu per tu con il portiere. Il nuovo acquisto si rivela subito decisivo anche quando salva sulla linea di porta una girata del pericoloso Helland. Mandas si dimostra ancora reattivo quando manda sul palo una punizione di Bernardeschi, coraggioso e tecnico a testa bassa su Rowe. Le ultime mischie vengono salvate dai difensori biancocelesti soprattutto con il cuore.

Tifosi della Lazio in trasferta a Bologna (grazie a Marco Rocchi per la foto)

“I ragazzi hanno meritato questa vittoria – commenta l’allenatore Ivan Gennaro Gattuso -. Abbiamo incassato giuste critiche dopo la sconfitta contro il Mantova ma non ho litigato con nessuno come scritto da qualche parte. Ai tifosi che ci hanno seguito in massa a Bologna dico solamente grazie. Stiamo cercando di cambiare modo di giocare rispetto alle passate stagione e ci vuole tempo”.

Nella seconda giornata del campionato di Serie A, la Lazio ospiterà il Genoa all’Olimpico di Roma.