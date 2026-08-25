Monterotondo senz’acqua per un giorno, il 2 settembre stop dalle 8 alle 20 per i lavori di Acea. Ecco dove trovare le autobotti

Disagi in tutto il centro abitato, escluse le zone servite del serbatoio dei Cappuccini e di Monterotondo Scalo. L’intervento è necessario per migliorare la rete idrica, fanno sapere dal Comune eretino, con una comunicazione formale pubblicata sui social istituzionali e sui profili del sindaco Riccardo Varone.

Una giornata senz’acqua. Monterotondo si prepara ad affrontare un’interruzione del servizio idrico che interesserà l’intero centro abitato. Come comunicato da Acea Ato 2, mercoledì 2 settembre 2026, dalle ore 8 alle ore 20, il flusso verrà sospeso per “consentire l’esecuzione di indispensabili lavori di manutenzione straordinaria”.

Un intervento, spiegano dall’azienda, resosi necessario per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio idrico e che, inevitabilmente, comporterà disagi per i cittadini. Durante l’intera fascia oraria indicata, infatti, si dovranno mettere in conto mancanze d’acqua e improvvisi abbassamenti di pressione. C’è però un’eccezione. A restare fuori dallo stop saranno le utenze alimentate dal piezometro del serbatoio Cappuccini e l’intera area di Monterotondo Scalo, dove il servizio continuerà regolarmente.

Per limitare i disagi e venire incontro soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, il Comune in accordo con Acea ha predisposto un piano di emergenza. Per tutta la durata dei lavori saranno operative sette autobotti dislocate in punti strategici della città:

in Viale Bruno Buozzi, davanti all’ospedale

in Via Kennedy, di fronte al Parco OMNI

in Piazza Attilio Pelosi, davanti alla caserma dei Carabinieri

all’angolo tra Via Vincenzo Federici e Via G. Serrecchia

all’incrocio tra Via Monti Sabini e Via Monti Lucretili

in Piazza Santa Maria delle Grazie, fronte chiesa

in Via dello Stadio, di fronte all’impianto sportivo

Per le sole situazioni di effettiva e improrogabile necessità, i cittadini potranno richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotte contattando il numero verde 800.130.335, attivo anche per qualsiasi ulteriore informazione insieme al sito ufficiale gruppo.acea.it. Dall’amministrazione l’invito è a organizzarsi per tempo, facendo scorte d’acqua nelle ore precedenti, e a collaborare per ridurre al minimo i disagi.