Una magia di Castro lancia la Roma. Genoa battuto. A segno anche Lulli

La Roma si ritrova dopo la notte dolce e amara di Champions League, batte il Genoa e resta in scia dell’Inter strafavorita della vittoria finale anche per effetto dei problemi del Napoli. Proprio i partenopei saranno il prossimo avversario dei giallorossi in campionato, sabato 24 ottobre alle 18:00.

Notte di ex anche quella di campionato con De Rossi sulla panchina del Genoa ed El Shaarawy in attacco che sfiora subito la rete con una conclusione insidiosa sull’esterno della rete da ottima posizione. Al 30′ traversa della Roma: corner di Pisilli e colpo di testa di Balerdi che si stampa sulla traversa, poco dopo Bijlow si esalta sul colpo di testa di Mora. Montante alto anche per il Genoa quando El Shaarawy si coordina dopo una respinta ma sbatte sul legno. La partita si sblocca al 5′ della ripresa con una magia di Castro che in mischia trova il modo di “liftare” sotto l’incrocio dei pali. E’ un colpo da fuoriclasse. Giochi chiusi quando al 23′ Soulè dribbla tutti e con un tiro-cross rasoterra pesca Lulli tutto solo per il raddoppio. Gollini raccoglie qualche applauso con la respinta in tuffo sul tiro di Osmajic. La Roma non infierisce e la partita termina sul 2-0.

Daniele De Rossi in conferenza stampa allo Stadio Olimpico (grazie a Manuel De Santis per le foto)

“Tutti quanti hanno fatto bene. Abbiamo avuto difficoltà al primo tempo di natura tattica e per come ci hanno impedito di giocare, così siamo stati costretti ad adattarci. Il gol di Castro? Incredibile, non c’era molto spazio. Il secondo tempo è stato di valore. Lulli è un ragazzo che ha intuito e assimila sempre nuovi concetti. Tutti i ragazzi della rosa sanno che avranno un minutaggio molto alto giocando così tante partite e che saranno responsabili dell’andamento della squadra”, l’analisi di Gian Piero Gasperini.

Buone notizie arrivano dal mercato perché lo stesso direttore sportivo Tony D’Amico ha confermato che il gruppo sarà rinforzato a gennaio facendo sognare ancora di più i sostenitori romanisti.