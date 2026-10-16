Tivoli, l’opposizione: “A Tivoli Forma lezioni ridotte e mancanza di docenti”

Il gruppo consiliare di opposizione scrive una lettera al Sindaco della Città di Tivoli Marco Innocenzi e agli Assessori alla Formazione e alle Società Partecipate Vincenzo Tropiano e Giorgio Strafonda. La criticità sottolineata è il ritardo nell’avvio dell’anno scolastico formativo presso l’Istituto Tivoli Forma – Antonio Rosmini, non ancora a pieno regime. Chiedono l’interrogazione urgente al prossimo Consiglio Comunale.

Secondo quanto riportato dal gruppo di consiglieri, a più di un mese dall’inizio delle lezioni gli studenti dell’istituto svolgerebbero un orario scolastico tra le tre e le quattro ore giornaliere. La causa dell’orario ridotto sta nella mancanza di personale docente, anche tempo determinato. L’opposizione, oltre a sottolineate la gravità della situazione, evidenzia anche la disponibilità delle graduatorie del precedente anno formativo, alle quali sembra non si sia ancora fatto riferimento. Questa situazione va a compromettere la formazione didattica degli studenti, che a fine anno scolastico risulterebbe incompleta, ma allo stesso tempo potrebbe avere anche importanti risvolti economici. Tivoli Forma potrà accedere alla prima quota di finanziamenti regionali necessari alla scuola solo al completamento del 40% delle attività previste. Il ritardo nel raggiungimento della soglia comporterebbe una seria difficoltà nella gestione delle risorse e delle retribuzioni.

La richiesta dell’opposizione all’Amministrazione è quella di intervenire urgentemente affinché questa situazione di stallo possa essere superata. Questo, oltre a garantire un’adeguata istruzione, andrebbe a tutela delle famiglie e dei lavoratori della Società Partecipata.